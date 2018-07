Rekordverdächtiger Getränkeumsatz

Anzeige

„Zufrieden mit der Auslastung waren nach Aussagen der Gesprächspartner auch die Betreiber der Fahrgeschäfte, die wie die übrigen Schausteller im nächsten Jahr alle wiederkommen wollen. Sichtlich bewährt hat sich nach Meinung der Experten die Umgestaltung des Platzes. Der Rundlauf wurde optimiert und selbst in der so genannten Mittelstraße waren anders als in den Vorjahren ständig viele Festbesucher unterwegs.

Verlegung eine gute Sache

Einen Glücksgriff hat die Familie Barth mit der Verlegung ihres Biergartens „Domschänke“ an den östlichen Rand des Platzes gegenüber dem Naturfreundehaus gelandet. Hier herrschte an allen Tagen auf der gesamten Breite reger Betrieb. Die in der Platzmitte entstandene Lücke füllte die 46 Meter hohe Großschaukel „Artistico“ aus.

Eine deutlich bessere Besucherresonanz verzeichneten zwei weitere von der Ostseite in die Platzmitte verlegte Fahrgeschäfte. Gleiches galt für den früher gegenüber dem Naturfreundehaus platzierten und dort oft verwaisten Biergarten Koch, der in diesem Jahr am neuen Standort zwischen Schwarzwaldhaus und Festzelt nichts zu klagen hatte. „Da der Donnerstag als Eröffnungstag voll etabliert ist und die erstmals für Schausteller in der Aufbauphase betriebene Kantine gut angenommen wurde, haben wir wohl alles richtig gemacht“, sagen die beiden Platzchefs nicht ohne Stolz.

Bereits angelaufen sind die Planungen für 2019. Die Ausschreibung wird in der letzten August- oder ersten Septemberausgabe der Fachzeitschrift „Komet“ für Schausteller und Marktkaufleute veröffentlicht. Bewerbungsschluss ist der 31. Oktober. Ziel der Speyerer Veranstalter ist es, das bewährte Konzept von diesem Jahr beizubehalten.

Info: Impressionen vom Brezelfest auf www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 28.07.2018