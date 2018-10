Reliquien auf Missionsreise

Speyer.Ein Schrein mit Reliquien der Heiligen Bernadette Soubirous aus Lourdes ist zum ersten Mal auf Missionsreise durch Deutschland. Von Mittwoch, 31. Oktober, bis Montag, 19. November, wird er im Bistum Speyer an mehreren Orten zu sehen sein. Der Reliquienschrein enthält ein Stück eines Rippenknochens und Hautpartikel der Heiligen Bernadette. Das 40 Kilogramm schwere Behältnis mit den Reliquien wird von den Maltesern im Bistum Speyer zu den verschiedenen Orten transportiert und jeweils zusammen mit einer Marienstatue sowie einem dreiteiligen Faltaltar ausgestellt. Während des Aufenthaltes des Schreines im Bistum besteht die Gelegenheit zur Verehrung der Reliquien und zur Mitfeier von Andachten und Gottesdiensten.

Viele Menschen, denen es nicht möglich ist ins französische Lourdes zu reisen, können sich so am Reliquienschrein in Gebet und Meditation mit den Geschehnissen in dem Wallfahrtsort verbinden“, erklärt Domkapitular Franz Vogelgesang. Der Leiter der Hauptabteilung Seelsorge im Bischöflichen Ordinariat in Speyer ist für die Organisation der Reise des Reliquienschreins durch das Bistum verantwortlich.

Station im Kloster St. Magdalena

Letzte Station des Reliquienschreines im Bistum ist das Kloster St. Magdalena in Speyer. Am Donenrstag, 15. November, ist dort um 17 Uhr der Empfang geplant, anschließend findet ein Rosenkranzgebet und die Vesper statt. Am Sonntag, 18. November, um 8.30 Uhr feiert Weihbischof Otto Georgens eine Heilige Messe in der Klosterkirche. Die Gelegenheit zur Verehrung der Reliquien besteht dort bis zur Weiterreise am Montag, 19. November, bis 12 Uhr. Danach wird der Schrein im Bistum Trier zu sehen sein.

Der Heiligenlegende nach erschien im Jahr 1858 dem damals 14-jährigen Hirtenmädchen Bernadette Soubirous nahe der Stadt Lourdes insgesamt 18 mal die Muttergottes. Sie forderte das Mädchen nicht nur auf, an dieser Stelle eine Kirche bauen zu lassen, sondern zeigte ihr auch den Weg zu einer Grotte mit einer Quelle. Diese Quelle wurde berühmt, nachdem ein Blinder sich die Augen mit dem Wasser benetzte und danach wieder sehen konnte. Das Wunder trug dazu bei, dass die Marienerscheinungen Bernadettes, die aus sehr armen Verhältnissen stammte und Zeit ihres Lebens kränklich war, anerkannt wurden.

Die junge Frau trat 1866 in das Kloster der Caritas- und Schulschwestern in Nevers ein, wo sie sich in der Krankenpflege engagierte. Im Alter von nur 35 Jahren starb Bernadette 1879. Am 8. Dezember 1933 sprach sie Papst Pius XI. heilig. Der südfranzösische Ort Lourdes entwickelte sich zu einem Marienheiligtum und zählt mit vier bis sechs Millionen Pilgern pro Jahr zu einem der größten Wallfahrtsorte weltweit. is

