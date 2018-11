Reliquien der Heiligen Bernadette im Kloster

Speyer.Er enthält ein Stück eines Rippenknochens und Hautpartikel der Heiligen Bernadette: Der 40 Kilogramm schwere Reliquienschrein, der am Donnerstag feierlich in der Kirche des Klosters St. Magdalena in der Hasenpfuhlstraße 32 begrüßt wurde. Er ist seit Ende Oktober zum ersten Mal auf Missionsreise durch Deutschland und bleibt bis Montag, 19. November, 12 Uhr, im Kloster.

Menschen, denen es nicht möglich ist, ins französische Lourdes zu reisen, können sich am Reliquienschrein in Gebet und Meditation mit den Geschehnissen in dem Wallfahrtsort verbinden, hatte Domkapitular Franz Vogelgesang, Leiter der Hauptabteilung Seelsorge im Bischöflichen Ordinariat, den Grund der Missionsreise erklärt. Von den Maltesern wurde der Schrein zu verschiedenen Orten transportiert, begleitet von einer Marienstatue sowie einem dreiteiligen Faltaltar.

Zu den Gottesdiensten und zur persönlichen Verehrung sind alle Gläubigen eingeladen. Von 12 bis 14 Uhr (morgen bis 13 Uhr) ist die Kirche geschlossen. Am heutigen Samstag und morgen wird um 15 Uhr der Film „Das Wunder von Lourdes“ gezeigt, heute folgt um 20 Uhr ein feierliches Nachtgebet mit Lichterprozession. Morgen um 8.30 Uhr zelebriert Weihbischof Otto Georgens ein Pontifikalamt. Für Gruppen bittet das Kloster um Anmeldung unter 06232/2 50 81.

Der Heiligenlegende nach erschien im Jahr 1858 dem damals 14-jährigen Hirtenmädchen Bernadette Soubirous nahe der Stadt Lourdes 18-mal die Muttergottes. Sie forderte das Mädchen nicht nur auf, an der Stelle eine Kirche bauen zu lassen, sondern zeigte ihr auch den Weg zu einer Grotte mit einer Quelle. Diese wurde berühmt, nachdem ein Blinder sich die Augen mit dem Wasser benetzte und danach wieder sehen konnte.

Das Wunder trug dazu bei, dass die Marienerscheinungen Bernadettes, die aus armen Verhältnissen stammte, Zeit ihres Lebens kränklich war und 1879 mit nur 35 Jahren starb, anerkannt wurden. 1933 sprach sie Papst Pius XI. heilig. is

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 17.11.2018