Revue präsentiert das Beste aus über 20 Musicals / Erste Karten fürs nächste Jahr verkauft Höhepunkte-Schau vergnügt und verzückt

Speyer.Ein Feuerwerk bester Laune zündet bei den „Musical-Highlights“ und wird in der voll besetzten Stadthalle mit Begeisterung verfolgt, was sich in Mitklatschen und sogar Mitsingen und nach zweieinhalb vergnüglichen Stunden in einem verdienten Schlussapplaus äußert. Sieben ausdruckstarke Stimmen, bis ins Detail abgestimmte Choreografie und ein aufsehenerregendes Bühnen-Bild: Zu dem Reigen bekannter Lieder aus über 20 Musicals werden über eine LED-Installation auf eine dreigeteilte schwarze Projektionswand knallbunte bewegte Bilder, ein Palmenmeer, rote Rosen oder Blicke in verträumte Dorfstraßen hinter die über drei Stufen erhöhte Showbühne gezaubert.

Mit „I’m Singing In The Rain“, „Hello Dolly“ und „New York, New York“ bricht das gesanglich und tänzerisch bestens ausgebildete, international besetzte Team aus vier Powerfrauen und drei ebenso bei mehreren Musical-Engagements erprobten Männern schnell das Eis. Als der Holländer Jeffrey Italiaander gefühlvoll den Hit „Der ewige Kreis“ aus „Der König der Löwen“ intoniert, schwappt die erste große Begeisterungswelle durch das Publikum. Bei „Puttin On The Ritz“ aus „Young Frankenstein“ lernt das Monster im beeindruckenden Männer-Duett spielerisch singen und tanzen.

Ein erstes Highlight setzt das Septett mit der „Starlight Express Sequence“ und dem richtungsweisenden „Licht am Ende des Tunnels“ aus dem gleichen Erfolgsmusical. Und später geht’s rockig weiter, erscheint auf der LED-Designwand der Namenszug Queen: Erste Sahne, wie die sieben Interpreten fünf Songs aus „We Will Rock You“ auf die Bühne hämmern. Bei den folgenden sechs Balladen, wie etwa „Totale Finsternis“ aus dem „Tanz der Vampire“ oder „Wenn ich tanzen will“ aus dem Musical „Elisabeth“ dürfen alle Sänger bei Soli oder im Duett ihre Stimmkraft beweisen. Hervorstechend dabei die Österreicherin Sabine Neibersch und die ausgebildete Sopranistin Marilyne Bäjen.

Sonderbeifall und Ohrwürmer

In engen Jeans und Lederjacken versetzen die Highlighter mit fünf Songs aus „Grease“, allen voran „Summer Nights“, die Besucher in die 50er Jahre zurück und mit ihrer rasanten Show in Verzückung. Die drei Männer begeistern sich im bestens abgestimmten Trio eindrucksvoll für „Pretty Woman“. Und nach verdientem Sonderbeifall geht’s Schlag auf Schlag dem Finale entgegen. Erst ist „Dirty Dancing“ angesagt, brillieren alle Sieben bei „Hungry Eyes“, „Be My Little Baby“ mit stimmlicher Strahlkraft und tänzerischen Qualitäten, ehe Mark John Forbes alias Patrick Swayze mit Sabine Neibersch alias Jennifer Grey auf erhöhter Bühne den „schmutzigen Tanz“ zelebrieren. Krönender Abschluss schließlich die Ohrwürmer aus „Saturday Night Fever“: Mit „How Deep Is Your Love“, „Staying Alive“, „Night Fever“ und dem „Disco Inferno“ hatten die Bee Gees 1978 eine Discowelle ausgelöst. Die stärkste Kopfstimme bringt in dem stimmungsgeladenen Medley Highlight-Urgestein Kevin Weatherspoon mit ein, der auch den Großteil der Zwischenmoderation übernimmt.

Produzent Reinhold Vatter hat ein hervorragendes Rezept für sein Musical-Potpourri gefunden und ist mit seinem „Creativ Team“-Ensemble seit einigen Jahren in den ersten acht Wochen des Jahres auf Deutschland-Tour und die Stadthalle Speyer bereits für den 13. Januar kommenden Jahres wieder gebucht. Und die ersten Karten werden bereits beim diesjährigen Gastspiel gekauft.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 15.01.2020