Ruhig trifft auf rockig

Speyer.Zwei außergewöhnliche Sänger und Liedermacher bestreiten am Samstag, 25. Mai, 20 Uhr, das achte Liederfest, das, wie der jüngste Gitarrensommer, am neuen Spielort Heiliggeistkirche stattfindet. Der künstlerische Leiter des Festes, Christian Straube, hat die jungen Künstler Dave de Bourg und Grillmaster Flash eingeladen, die melancholische und nachdenkliche, aber auch lustige und komische Texte mitbringen, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

Dave de Bourg aus Montabaur wurde auch schon als „Ein-Mann-Band-Combo“ beschrieben – ein Mann, eine Gitarre, manchmal eine Mundharmonika und ein reicher Schatz an selbstkomponierten Liedern. Diese beschreiben mal das Großstadtleben (Hamburg), mal den Verlust eines geliebten Menschen oder rufen auf zum Anderssein (Hymne des Unperfektseins). Neben dem Beruf (Veranstaltungstechniker) und seiner intensiv gelebten Rolle als junger Familienvater bringt es Dave de Bourg dennoch fertig, immer wieder neue Songmelodien und unvermittelt den Hörer ansprechende Texte zu komponieren. Gerade ist sein neues Album „Wir sind hier nicht in Hamburg Dave“ herausgekommen, auf dem spannende neue Kompositionen zu hören sind. Das Herz in der Hand und den Humor in der Tasche, so begeistert Dave de Bourg das Publikum.

Der Gute-Laune-Mann

Video Lokales Dave: Ein Leben lang für immer jung Speyer. Dave de Bourg gastiert am 25. Mai 2019 beim 8. Liedfest in Speyer. Hier gibt's einen musikalischen Eindruck. (Quelle: www.dave-musik.com, youtube) Speyer. Dave de Bourg gastiert am 25. Mai 2019 beim 8. Liedfest in Speyer. Hier gibt's einen musikalischen Eindruck. (Quelle: www.dave-musik.com, youtube)

Der zweite im Bunde ist Grillmaster Flash, bürgerlich Christian Wesemann, wird von manchen Norddeutschen als der „letzte echte Underground-Action-Held der Bremer Musik-Szene“ angesehen. Der Mann mit der Gitarre verbreitet überall und immer gute Laune, die man bei Songtiteln wie „Ganz vorn in der Achterbahn“, „Bud Spencers Bart“ oder „Irrtum vom Weihnachtsmann“ schon erahnen kann. Seine immer humorvoll und mit viel Witz vorgetragenen Lieder sind jedoch keinesfalls Klamauk – sie bieten Texte mit viel Tiefgang und häufig auch einer gehörigen Portion Selbstreflektion. Musikalisch wird es ganz sicher rockig in diesem Teil des Liederfestes, poppige Singer-Songwriter-Melodien teils fern jeden Mainstreams lassen die Zuhörer immer wieder neu in den Bann des jungen Musikers geraten. Auf seinem neuen Album „Stadion“ gelingt „Grilli“, wie er liebevoll von Fans genannt wird, der Balanceakt zwischen humorigen Texten und einem immer doch sehr ernsthaften Unterton, der die Realität nie aus dem Auge lässt, uns aber auffordert, nicht alles zu ernst zu nehmen und auch im Scheitern noch eine würdevolle Handlung zu sehen, der man sogar ein wenig Spaß abgewinnen kann. Seit mehreren Jahren ist der Musiker sowohl als Solist, aber auch mal mit Bandbegleitung unterwegs – in Rockkneipen ebenso wie auf großen Open-Air Festivals. Dabei hat er seine ganz eigene Stilrichtung und Vortragsart immer weiter entwickelt, die auch Improvisationstheater umfasst. zg

Info: Einen musikalischen Eindruck von Dave de Bourg gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 27.02.2019