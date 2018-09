Ruländer wird Kabinettwein

Speyer.1400 Liter Most mit 91 Grad Öchsle und einer Säure von 5,6 Prozent – das sind die Eckdaten der Ruländer-Lese, an der zehn Mitarbeiter der Stadtgärtnerei und sieben Mitglieder der Ruländer-Akademie Speyer mitgewirkt hatten. „Das lässt einen Wein der Qualitätsstufe Kabinett erwarten“, vermutet Bernd Philipp Bernd Philipp von der Stadtgärtnerei, die den städtischen Weinberg mit rund 650 Rebstöcken am Tafelsbrunnen betreut.

Nach einer Mitteilung des Geschäftsführers der Ruländer-Akademie Speyer, Karl Peter Schletz, wurde das Lesegut zum Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) in Neustadt-Mußbach gebracht. Sie ist nun – im Auftrag der Stadt Speyer – für den weiteren Ausbau des städtischen Ruländer-Weins verantwortlich. zg/bild: Venus

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 20.09.2018