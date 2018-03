Anzeige

Speyer.Neue Fährverbindungen über den Rhein, ein Fahrradverleihsystem für Schüler oder eine Bus- und Traktor-Spur auf dem Standstreifen der Autobahn 61 – die bevorstehende Sperrung der Salierbrücke im Speyerer Süden macht kreativ. Im Rathaus haben gestern Vertreter von Verwaltung, Schulen, Rettungsdiensten, Kliniken, Handel, Landwirtschaft und Tourismus Möglichkeiten diskutiert, wie sich die Verkehrsströme in und aus der Domstadt während der 20-monatigen Sanierung aufrechterhalten lassen. „Wir brauchen viele Ideen, um die Situation zu entschärfen“, betont Oberbürgermeister Hansjörg Eger.

Alle Anregungen werde man nun dem Regierungspräsidium Karlsruhe vorlegen, das für die Sanierung der 273 Meter langen Brücke zuständig ist. „Hier in der Runde wird eine Einbahnstraßen-Lösung favorisiert, so dass die Rheinbrücke während der Baumaßnahme zumindest in Richtung Pfalz befahrbar bleibt“, fasst Eger die Ergebnisse des ersten runden Tisches zusammen. Dass diese Lösung die Bauzeit um etwa sechs Monate verlängern würde, sei für die meisten das kleinere Übel.

Knotenpunkt Altlußheim Da die Sanierung der Salierbrücke Auswirkungen auf den Verkehr in der Region hat, will das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) den Knotenpunkt Altlußheim – wo B 39 und L 722 aufeinandertreffen – umbauen.

– umbauen. Laut RP soll die Kreuzung am Lußhof um etwa 75 Meter nach Osten verlegt werden, um die Anbindung zwischen der Rheinbrücke Speyer und der A-61-Anschlussstelle Hockenheim zu verbessern.

verlegt werden, um die zwischen der Rheinbrücke Speyer und der A-61-Anschlussstelle Hockenheim zu verbessern. Der Umbau kostet 3,6 Millionen Euro. Die Planungsunterlagen liegen bis 11. April im Rathaus Altlußheim für Bürger zur Einsicht aus.

Pendelbusse für Schüler

„Wir möchten, dass unsere Schüler pünktlich und sicher hin- und zurückkommen“, betont Andreas Kotulla, Schulleiter des Edith-Stein-Gymnasiums. Als reine Mädchenschule ziehe seine Einrichtung – ähnlich wie das altsprachliche Kaiserdom-Gymnasium – viele Schüler aus Baden-Württemberg an. Man könne sich eine Art Pendelbusverkehr auf beiden Seiten der Brücke vorstellen, so dass die Schüler die Rheinquerung zu Fuß oder mit dem Fahrrad nutzen könnten, was während der kompletten Bauzeit möglich sei. Auch ein Fahrradverleihsystem für Schüler an jedem Brückenende sei vorstellbar.