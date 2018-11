„Sams“ bleibt länger

In der Schau dürfen Kinder auch Pippi Langstrumpfs Pferd stemmen. © Venus

Speyer.Das Sams verlängert seine Geburtstagsparty und bleibt mit den „Helden der Kinderbücher“ bis 5. Mai im Historischen Museum der Pfalz. Ursprünglich sollte die Familienausstellung bis 6. Januar in Speyer zu sehen sein. „Bei uns können die Besucher nun vier Monate länger mit ihren Helden Abenteuer bestehen“, freut sich Museumsdirektor Alexander Schubert.

Das Begleitprogramm sei um eine Lesenacht für Kinder am 22. Februar, eine Lesung mit Axel Scheffler, dem „Grüffelo“-Illustrator, am 3. März sowie um einen Vortragsabend zu Klassikern der Kinderliteratur am 28. März ergänzt. Führungen ohne Voranmeldung gibt es jeden Sonntag um 14 Uhr. sin

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.11.2018