In der pastell-bunten Küche von Pippi Langstrumpf gelingt das spielend. Sachensucher kriechen hier hinter Schränke, um zwischen Töpfen und Pfannen, karierten Küchentüchern oder unter dem Tisch eine Perlenkette, einen rot-weiß gestreiften Lolli oder ein Ei zu finden. Außerdem ist jeder in der Villa Kunterbunt so stark, dass er Pippis Pferd, den kleinen Onkel, spielend stemmen kann. „Mehr als 20 interaktive Schauplätze lassen das geschriebene Wort Wirklichkeit werden“, sagt Schubert und studiert die Wand mit Lieblingsworten von Erich Kästner, die es zu übersetzen gilt. „Bücher wie Pünktchen und Anton sind heute so beliebt wie damals, aber wer weiß schon, dass Kolonialwaren Lebensmittel aus Übersee sind oder ,ondulieren’ Haare wellen bedeutet“, erzählt Schubert, der an der Schau mindestens so viel Spaß hat wie die kleinen Gäste Ida und Valerie.

Otfried Preußler und seinen zauberhaften Wesen sind drei Räume gewidmet. Dort lehrt die kleine Hexe jeden – „Katzenauge, Eulenschrei, die Sonne komm‘ herbei“ – wie man sich Zaubersprüche am besten merken kann. In ihrer Kräuterküche warten Gläser voll mit Trollaugen, Drachenflammen und Sternanis zum Tränke brauen. Mit dem kleinen Wassermann gleiten Neugierige durch die schimmernden Wellen des Mühlenweihers, sehen Ruderboote über sich vorbeigleiten und lauschen dem Wassergurgeln.

Entspannen im Grüffelo-Wald

An Ritter Trenks mittelalterlichem Schreibpult illustrieren Kinder kostbare Bücher mit fantastischen Figuren und im Grüffelo-Wald warten Bücherkisten zum Schmökern, riesige grüne Kuschelkissen und Plüsch-Baumstämme. Der kleine Vampir bittet zum Probeliegen im samtigen Sarg und flatternde Fledermäuse verstecken Buchstaben, die für das Suchspiel gebraucht werden.

„Viele Mitmach-Stationen, digitale Spiele und multimediale Inszenierungen sollen zum Fühlen, Hören, Verkleiden und zum kreativen Umgang mit Sprache einladen“, erklärt Projektleiterin Almut Neef. Auch Fragen nach Gerechtigkeit, Mut, Toleranz, Angst, Selbstvertrauen und Andersartigkeit thematisierten die Helden. So endet die Reise in der Höhle der Olchis auf dem Müllplatz, wo der Schimpfwort-Generator wie ein einarmiger Bandit blinkend und Musik dudelnd Drei-Wort-Beleidigungen wie „Schimmeliger Schlamm Schrott“ ausspuckt.

„Alle Autoren dieser Ausstellung stehen auf der Seite der Kinder, denn es sind die unangepassten Helden, die die Kinder lieben, nicht die wohlerzogenen“, betont Paul Maar und hat denselben schelmischen Ausdruck im Gesicht wie das Sams.

