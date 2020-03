Samstags ein Konzert

Speyer.Die 40-tägige Fastenzeit ist in vollem Gange. In ihr sind die Gläubigen eingeladen, ihr Leben zu überprüfen und neu am Evangelium auszurichten. Zeichen dieser Umkehrbereitschaft ist das Aschekreuz. Besondere Elemente der Fastenzeit sind in der kirchlichen Tradition neben dem Fasten das Gebet und das Geben von Almosen.

Bis zum Ende der Fastenzeit am Samstag, 11. April, sind an den Pfeilern des Mittelschiffs im Dom Bilder zum Kreuzweg Jesu des Künstlers Stefan Weyergraf zu sehen. Das Besondere an diesen Kreuzwegbildern: Alle Leidensstationen sind aus dem Blickwinkel Jesu gemalt. Jesus selbst ist auf keinem zu sehen, nicht einmal eine Fingerspitze. Sein ganzer Leidensweg erschließt sich im Blick auf die gleichfalls zum Tode Verurteilten und in all jenen Ereignissen, die sich um ihn herum mit allen Beteiligten abgespielt haben könnten.

Durch den Perspektivwechsel wird der Betrachter mitten ins Geschehen versetzt. Er sieht Jesus nicht, weil er seinen Standpunkt einnimmt, ist irritiert, muss umdenken und sich neu ins Motiv hineinsehen. Ungewöhnlich ist auch der Umfang des Kreuzwegs. Entgegen der seit dem 16. Jahrhundert üblichen Anzahl von 14 Stationen besteht dieser Kreuzweg aus 22 Gemälden.

Darüber hinaus gestaltet die Dommusik Speyer die Samstage der Fastenzeit mit einem besonderen musikalischen Akzent. Unter dem Titel „Cantate Domino“ (Singet dem Herrn) findet an jedem Samstag jeweils um 18 Uhr ein Konzert im Dom statt. In den Konzerten wird ein enger Bezug zu dem Kreuzweg des Künstlers Stefan Weyergraf hergestellt.

Traditionspflege im Blick

Darüber hinaus findet während der Fastenzeit an jedem Freitag um 15 Uhr eine Kreuzwegsandacht im Dom statt. Mit dem Palmsonntag, der in diesem Jahr auf den 5. April fällt, beginnt zudem die Karwoche, in der die Kirche dem Leiden, Sterben und der Auferstehen Jesu gedenkt. Das Pontifikalamt mit Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann beginnt um 10 Uhr mit einer Station am Ölberg auf der südlichen Domseite. Die Gemeinde zieht dann mit gebundenen Buchszweigen in den Dom ein. Etwas Pflanzengrün wird auch auf die Gräber der Kaiser und Könige im Dom gelegt – ein Brauch, der bereits für das 15. Jahrhundert dokumentiert ist.

In der Karwoche zwischen Palmsonntag und Ostern findet am Montag, 6. April, die Chrisammesse statt. An diesem Tag werden in der Bischofskirche die für die Sakramentenspendung benötigten heiligen Öle geweiht. Die Priester der Diözese nehmen das geweihte Öl für den Gebrauch in ihre Pfarrei mit. Die heiligen drei Tage „Triduum Paschale“ beginnen mit dem letzten Abendmahl am Gründonnerstag, 9. April, um 19.30 Uhr.

Am Karfreitag, 10. April, findet um 10 Uhr der Kinderkreuzweg statt. Fünf Stunden später, um 15 Uhr beginnt dann die Karfreitagsliturgie mit Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann und Weihbischof Otto Georgens, der die Predigt hält. An diesem Tag kann in den Beichtstühlen im nördlichen Seitenschiff zwischen 11 und 13 Uhr und ab 17 Uhr die Beichte abgelegt werden. Zur stillen Besichtigung ist die Kathedrale am Karfreitag ausschließlich zwischen 13 und 14 Uhr geöffnet.

Die Feier der Auferstehung beginnt am Samstag, 11. April, mit der Osternacht, in welcher der Dom anfangs in völliger Dunkelheit liegt. Das Osterfeuer wird dann am Abend um 21 Uhr in der Vorhalle entzündet, bevor mit der Osterkerze und dem Ruf „Lumen Christi – Deo gratias“ („Christus, das Licht – Dank sei Gott“) das Licht und die Freude über die Auferstehung in die Kathedrale zurückkehrt.

Am Ostersonntag, 12. April, feiert Bischof Wiesemann um 10 Uhr ein Pontifikalamt und um 16.30 Uhr eine Pontifikalvesper. Am Ostermontag wird Weihbischof Otto Georgens die Messe im Dom um 10 Uhr feiern. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 05.03.2020