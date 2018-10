Sauber teilen und gut platziert

Speyer.An der Speyerer Stadthalle haben die Stadtwerke (SWS) gemeinsam mit Stadtmobil Rhein-Neckar jetzt die erste E-Car-Sharing-Ladestation in der Domstadt in Betrieb genommen. Oberbürgermeister Hansjörg Eger bezeichnet den Ausbau der E-Mobilität-Infrastruktur und das damit verbundene Teilauto-Angebot als wichtigen Schritt, die Klimaziele, die bereits 2008 vom Stadtrat beschlossen wurden, weiter voranzubringen.

„Neben der Investition in erneuerbare Energien ist es wichtig, den Stadtverkehr im Blick zu behalten“, sagt Eger. „Mit E-Car-Sharing machen wir einen wichtigen Schritt in Richtung nachhaltige Mobilität. Wir wollen die Bürger ermuntern auf das eigene Fahrzeug oder zumindest den Zweitwagen zu verzichten. Emissionen können so gesenkt werden“, so Eger.

„Wer sich einmal bei Stadtmobil zum Car-Sharing angemeldet hat, kann das E-Fahrzeug sowie mehr als 540 weitere Fahrzeuge in der Region nutzen“, informiert Stadtmobil-Vorstand Miriam Caroli. Car-Sharing sei auch in Speyer schon seit vielen Jahren eine echte Alternative für alle Menschen ohne eigenes Auto und jetzt funktioniere der Mietservice auch bei der Elektromobilität. „Wir sind sehr froh, einen Partner wie die Stadtwerke gefunden zu haben“, betonte Caroli. „Unsere Ziele, Umwelt und Klima durch insgesamt weniger Autoverkehr zu entlasten, passen perfekt zusammen.“ Bei der Kooperation kümmert sich Stadtmobil um die Auswahl und den Betrieb des Elektrofahrzeugs, die Kundenbetreuung, Verwaltung und Abrechnung.

Ladestation eingerichtet

Realisiert wurden die Parkfläche sowie die E-Ladestation mit einer Leistung von 22 Kilowatt von den Stadtwerken Speyer. Es ist die siebte E-Ladestation, die die SWS derzeit im Stadtgebiet installiert haben. Zudem sind zwei E-Schnell-Ladestationen in Betrieb. „Als Infrastrukturdienstleister für Speyer und die Region ist es unsere Aufgabe, Wohlbefinden zur Verfügung zu stellen und auch in Zukunftstechnologien zu investieren“, meint SWS-Geschäftsführer Wolfgang Bühring. In diesem Zusammenhang macht der Stadtwerke-Chef auf das Laden der Fahrzeuge aufmerksam: „Es ist wichtig, dass die Fahrzeuge Strom aus erneuerbaren Energien speichern. Dafür sorgen wir mit unseren Anlagen aus Wind und Photovoltaik.“ Nur so könne die Energiewende vorangebracht werden.

Auch habe man mit dem „Parkplatz Stadthalle“ einen optimalen Standort für das E-Car-Sharing gefunden. „Allein durch die geschickte Standortwahl neuer Ladestationen können Kosten für den Netzausbau optimiert werden“, so Bühring. Günstig seien Orte, an denen die Leute einige Zeit verweilen und bereits hohe Anschlussleitungen vorhanden seien.

Eine zweite E-Car-Sharing-Ladestation wollen die Kooperationspartner im November am Dom (Edith-Stein-Platz) in Betrieb nehmen. zg

