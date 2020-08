Saxofonist Barthelmes muss "voll auf Risiko gehen“

Es ist das Comeback des Jahres. Zumindest in der Jazzszene. Der aus Speyer stammende, seit langem in Berlin lebende Saxofonist Johannes Barthelmes wurde in den 90er Jahren als einer der besten Saxofonisten Europas gefeiert. Jetzt kehrt nach 23-jähriger Pause (!) auf die Bühne zurück. Im Interview mit dieser Redaktion spricht er über seine ungewöhnliche Karriere und seine musikalischen

...