Scat-Gesang trifft Chicago-Blues

Speyer.Jazz-typischer improvisierender Scat-Gesang und Blues: Passt das zusammen? Durchaus, denn Jazz und Blues sind zwei Äste vom selben Stamm, was Miriam Ast und Wolfgang „Blueswolf“ Schuster für Ohren und Herzen ihrer Zuhörer am Freitag, 30. August, um 20 Uhr bei Kunst im Turm in der Johanneskirche demonstrieren.

Miriam Ast unterrichtet als Dozentin für Jazzgesang und Ensemble am Leeds College of Music und an der University of Leeds. In erster Linie aber hat sie als Sängerin europaweit eine hohe Reputation erworben. Im Vergleich zu Miriam Ast zog und zieht der „Blueswolf“ Wolfgang Schuster geographisch engere Kreise: Er ist fast ausschließlich im südwestdeutschen Raum unterwegs, wo er sich mit der Veröffentlichung von Tonträgern, mit Fernseh- und Rundfunkpräsenz und vor allem auf der Bühne einen Namen machte.

Die gegenseitige Inspiration von Jazz und Chicago-Blues lässt beide Musiker neue Facetten ihres musikalischen Ausdrucks entdecken, heißt es im Begleittext der Veranstaltung. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 27.08.2019