Schabernack nach Noten mit viel Applaus belohnt

Speyer.Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz hatte den Anfang beim Musikfest gemacht – und sie gestaltete das Ende. Der Kreis schloss sich damit am Sonntagabend in der Gedächtniskirche. Dazwischen gelegen hatten hochwertige Musikerlebnisse im Historischen Ratssaal für die Erwachsenen und in der Heiliggeistkirche für Kinder.

Die satirische Wertigkeit begleitete das Werk, das Dirigent

...