Schätze der Erde

Speyer.Zur 35. Internationalen Mineralien-, Schmuck- und Edelsteinmesse öffnet die Stadthalle in Speyer (Obere Langgasse 33) am Samstag und Sonntag, 25. und 26. August, ihre Pforten. Auf die Besucher wartet dort eine funkelnde Vielfalt von Exponaten aus der Schatzkammer der Erde – von Kristallen, Edelsteinen und Mineralien über Fossilien und Meteoriten bis zu Gold und Silber, die von zahlreichen altbewährten und einigen neuen Ausstellern präsentiert werden. Auch Kunsthandwerkliches aus Stein, Schmuck-Unikate und vieles mehr können bei der Veranstaltung in Speyer bewundert und freilich auch käuflich erworben werden.

Geöffnet ist die Messe an beiden Tagen jeweils von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro, ermäßigt drei Euro. Für Rollstuhlfahrer und Kinder bis sechs Jahre ist der Einlass laut Veranstalter frei. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.08.2018