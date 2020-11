Schausteller erinnern an Verlust

Speyer.Es ist ein stiller Hilferuf, den der Speyerer Schaustellerverband am Montagabend in der Innenstadt aussendet. Genau ein Jahr zuvor ist auf dem Geschirrplätzel der Weihnachtsmarkt eröffnet worden. Jetzt sieht eine Delegation an diesem vorbei – ein Aufmarsch mit Abstand, der erinnern und aufmerksam machen soll.

Ein Tannenbaum ist das Sinnbild des Zuges. Vorneweg wird das gezierte Bäumchen

...