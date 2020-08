Schildkröte sucht Besitzer

Speyer.Ganz so langsam müsste die Suche nach dem Eigentümer wohl selbst aus Sicht des Betroffenen nicht dauern, der eigentlich für seine Gemächlichkeit bekannt ist: Die Stadtverwaltung Speyer sucht weiterhin den Besitzer einer griechischen Landschildkröte.

Das schöne Reptil wurde am Sonntag, 12. Juli, am Russenweiher gefunden, teilt die Behörde mit. Das männliche Tier wiegt 870 Gramm und wird auf 12 bis 15 Jahre geschätzt. Die Umweltabteilung der Stadtverwaltung freut sich über eine Rückmeldung des Halters per E-Mail an umweltundforsten@stadt-speyer.de oder per Telefon 06232/14 23 03.

Auf Grund der Artenschutzvorschriften bittet die Umweltabteilung bei der Meldung des Besitzers um ein aktuelles Foto der Schildkröte sowie die entsprechende EU-Bescheinigung, um den Besitz nachzuweisen. beju/zg

