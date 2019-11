Schimauskis Kumpanei

Matthias Folz in der Paraderolle des Dr. Albert Schimauski. © Freilichtbühne

Speyer.Wer kennt schon den Toasterdrachen? Niemand außer Professor Dr. Albert Schimauski, der nicht nur mit ihm spricht, sondern auch noch eine Nervensäge findet und den Skandal im Märchenland enthüllt. Matthias Folz gelingt es als Toastbrot kauender Professor seine kleinen Zuschauer mit viel Fantasie und Spielfreude zu verblüffen und zu begeistern. Sein versöhnlicher Ton und seine fast kindliche Unbeholfenheit schlagen ein Band der Kumpanei zwischen kindlichen Zuhörern und Schauspieler.

Das Märchenland wird zur realen Welt, der Alltag der Erwachsenen bleibt draußen vor der Tür. Wie man ins Märchenland gelangt, das will der Professor nur den Kindern erklären, die großen müssen sich die Ohren zuhalten. Hier wird nur verraten, dass Senf eine Rolle spielt. Wer Genaueres erfahren will, muss am Sonntag, 10. November, um 15 Uhr in die Heiliggeistkirche, Johannesstraße 6, kommen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 09.11.2019