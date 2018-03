Anzeige

Auch in der Nacht des 12. August 2017 ist der Anklagte sehr betrunken, das ergab ein Test der Polizei: 2,2 Promille. In diesem Zustand hat er seiner Ehefrau erst Schlaftabletten verabreicht und ihr dann während des Schlafs ein Messer in den Rücken gestoßen. „Der Angeklagte wollte sie umbringen“, sagt der Staatsanwalt in seinem Plädoyer.

Dafür spreche, dass er mit dem 20 Zentimeter langen Messer in Richtung lebenswichtiger Organe gestochen habe. „Auch sein Verhalten danach verdeutlicht das: Er hat ihr das Handy weggenommen, damit sie keine Hilfe rufen konnte.“ Für den Staatsanwalt sind zwei Mordmerkmale erwiesen: „Durch die Schlaftabletten war die Frau wehr- und arglos, damit handelt es sich um Heimtücke.“ Weiter könne man niedere Beweggründe ausmachen: „Eifersucht, die bevorstehende Trennung, Verärgerung über den Seitensprung und Streitereien in der Beziehung“, zählt der Staatsanwalt ein Bündel von Motiven auf, die dieses Mordmerkmal begründen würden.

Tat über Stunden geplant

Die Handlungen des Angeklagten seien zielgerichtet gewesen. Es habe über mehrere Stunden eine Planungsphase gegeben. Der Staatsanwalt geht davon aus, dass die Ehefrau nach einem Streit und einem mehrtägigen Aufenthalt bei Bekannten am Nachmittag des 11. August nach Hause zurückgekommen war – mit den zwei Kindern. Der Beschuldigte habe dann einen positiven Schwangerschaftstest gefunden und Rückschlüsse auf einen Seitensprung gezogen. Wie die Frau in der Beweisaufnahme erklärte, gab es zwischen dem Ehepaar keinen Geschlechtsverkehr mehr. Dem Angeklagten sei klar gewesen, dass das Kind von einem Anderen stamme.

