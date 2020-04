Schlager am Fenster

Speyer.Das Radio-Landesprogramm des Südwestrundfunks SWR4 besuchte mit Live-Musik den Salier-Stift in Speyer, heißt es in einer Pressemitteilung des SWR. Ernst Seitz und Susanne Veidt brachten am Donnerstag Abwechslung mit unterhaltsamen Schlagern vor Türen und Fenster. Unter dem Motto „Für euch da #zusammenhalten“ begleitet SWR4 Rheinland-Pfalz alle Hörer mit Informationen, Musik, Gruß- und Wunschsendungen.

Um den Bewohner von Seniorenheimen und -residenzen eine Freude zu machen, bringt SWR4 zurzeit Live-Musik in die Innenhöfe verschiedener Seniorenheime in Rheinland-Pfalz. Vor den Fenstern gibt es jeweils ein kleines Konzert mit Schlagern und Klassikern. Abwechslung mit unterhaltsamen Schlagern vor Türen und Fenstern gab es auch auf dem Vorplatz des Salier-Stifts in Speyer. Dort besuchte SWR4 den Salier-Stift. Auf dem Vorplatz gaben Musikredakteur Ernst Seitz und Musikerin Susanne Veidt für die Bewohner ein kleines Schlagerkonzert.

Kriminaltango bringt gute Laune

Das Publikum bekam unterhaltsame Lieder, wie unter anderem „Veronika, der Lenz ist da” oder „Ich will keine Schokolade” zu hören. Besonders gute Stimmung kam auf, als das Duo den Kriminaltango „Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“ und eine eigens umgetextete Version von „Für dich soll’s rote Rosen regnen“ spielte. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 17.04.2020