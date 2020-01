Schlagerfans im Visier

Schlagerstar Matthias Reim kommt im Juli nach Speyer. © Mischa Lorenz

Ein Highlight des nächsten Schlager-Sommers findet in Speyer statt. Am Sonntag, 5. Juli, sorgen vor der Kulisse des Technik Museum bekannte Schlagerstars für ein wahres Hit-Feuerwerk. Für das „SWR4 Schlager Open Air 2020“ haben Matthias Reim und die „Münchener Freiheit“ bereits fest zugesagt. Weitere Top-Künstler werden in Kürze bekannt gegeben.

Ab sofort läuft der Vorverkauf für die Sitzplatz-Tickets, die es für 27 Euro plus Gebühr gibt, unter SWR4-Ticketservice.de, Telefon 06131/92 92 04 00 sowie an der Kasse des Technik-Museums in Speyer.

1990 war das Jahr von Matthias Reim. „Verdammt ich lieb dich“ wurde zum Mega-Hit – im gerade wiedervereinigten Deutschland . Mit mehr als 2,5 Millionen verkauften Exemplaren gehört sein Kultschlager bis heute zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Liedern überhaupt. Trotz einiger Rückschläge und Niederlagen gab Matthias Reim nie auf. Nach wie vor gehört er zu den Top-Künstlern in Deutschland.

Die „Münchener Freiheit“ war ein Aktivposten der Neuen Deutschen Welle: „Ohne dich (schlaf ich heut Nacht nicht ein)“, „Tausendmal du“ oder „Solange man Träume noch leben kann“, das sind nur einige der großen Hits der Münchener Band, die in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum feiert. zg

