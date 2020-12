Schließung des Flugplatzes als Ziel

Speyer.Stadtverband und Fraktion der SPD Speyer sehen den Flugplatz weiterhin kritisch, anders als kürzlich in der Rheinpfalz angedeutet, weiche die Haltung nicht auf. „Der Flugplatz ist teuer und macht Verluste, was bedeutet, dass die Bürger diese Kosten tragen müssen. Lärm, vor allem von Gyrocoptern, führt zu massiven Beeinträchtigungen der Anwohner. Dies ist auch nach der geänderten Platzrunde der Fall“, heißt es in einer Stellungnahme.

Und weiter: „Die SPD war gegen den Ausbau und ist es immer noch. Gleichzeitig wissen wir, dass wir bis ins Jahr 2044 per Pachtvertrag festgelegt sind. Dennoch sollten wir rechtzeitig neue Perspektiven für das Gelände entwickeln – ob durch neue Nutzungen wie Gewerbe und Wohnen – oder Zusammenarbeit mit anderen Flugplätzen unter Aufgabe des Speyerer Flugbetriebs.“ zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 11.12.2020