Schmökern und feilschen

Speyer.Flohmarktfans aufgepasst. Das Jugendcafé Speyer-West veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Jugendförderung Speyer den traditionellen Flohmarkt auf der Maximilianstraße. Am Samstag, 25. August, können vor allem Kinder und Jugendliche alles verkaufen, was sie in Kisten und Kartons zu Hause aufbewahrt haben und nicht mehr brauchen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Neben der Standgebühr (2,50 Euro pro laufendem Meter) wird eine Müllkaution in Höhe von 5 Euro erhoben, die jeder Teilnehmer entrichten muss. Wer seinen Stand rechtzeitig sauber verlässt, bekommt sein Geld wieder zurück. Der Flohmarkt endet um 14 Uhr.

Erstmalig wird der Veranstaltungsbereich über die Schustergasse hinaus bis zur Heydenreichstraße aufgebaut. Von 5 bis 17 Uhr ist dort kein Individualverkehr möglich. Die Linienbusse der Linien 564, 565 und 568 werden umgeleitet. Informationen dazu befinden sich an den Haltestellen. Die Zufahrt zum Be- und Entladen ist für Flohmarktbeschicker von 6 Uhr bis 8.30 Uhr möglich. Wer vorher versucht, den Veranstaltungsbereich zu befahren oder auf dem Domplatz zu parken, wird mit Unterstützung des Kommunalen Vollzugsdienstes zurückgewiesen. Wer vor 6 Uhr mit seinem PKW den Domplatz ansteuert, wird am Museumskreisel gestoppt und auf den Parkplatz Festplatz verwiesen.

Während die Zufahrt über den Domplatz erfolgt, verlässt der motorisierte Flohmarktbeschicker bis spätestens 8.30 Uhr den Veranstaltungsbereich über die Schustergasse in die Herdstraße. Parkmöglichkeiten bestehen auf dem Festplatz. Zu Fuß oder mit dem Rad kann noch zu einem späteren Zeitpunkt aufgebaut werden. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewähren, ist es während des Aufbaus wichtig, den Anweisungen der Mitarbeiter des Flohmarktes nachzukommen. zg

Info: Weitere Informationen und ein kurzes Video unter www.jufö.de

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 22.08.2018