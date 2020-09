Schnäppchentage – die Zweite

Speyer.Nach dem Erfolg der Aktion Schnäppchentage im August kann auch im September wieder auf Schnäppchenjagd gegangen werden: von Donnerstag, 3. September, bis Samstag, 5. September. Das Veranstaltungskonzept, das die Stadt mit der Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyers“ erstellt hat, soll – unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen – den Abverkauf von Lagerbeständen steigern und damit den Einzelhandel in Speyer unterstützen.

So dürfen nach vorangegangener Anmeldung bei der Stadt die Einzelhändler in der Innenstadt ihre Waren außerhalb ihres Geschäfts auslegen und ihrer Kundschaft zu günstigen Preisen verkaufen. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler zeigt sich erfreut, dass die Aktion Schnäppchentage so erfolgreich sind: „Das verdeutlicht, dass der Bedarf bei den Kunden vorhanden ist und auf diese Weise ein Kaufserlebnis für sie geschaffen wird, ohne dass sie ein gesundheitliches Risiko eingehen müssen.

Zugleich bietet dieses Konzept den Einzelhändlern die Chance, Einbußen, die sie als Folge der Corona-Pandemie erfahren mussten und noch immer müssen, zumindest ein Stück weit auszugleichen. Das ist ein positives Zeichen, das Stadtmarketing und Ordnungsamt in Abstimmung mit der Leistungsgemeinschaft setzen“, sagt Seiler.

Sollte die Resonanz an den kommenden Tagen ebenso positiv sein wie beim letzten Mal, besteht die Option, die Aktion monatlich stattfinden zu lassen. Diesmal beteiligen sich 20 Einzelhändler, deren Geschäfte sich in der Maximilian-, Roßmarkt-, Wormser- oder Gilgenstraße befinden. Es besteht die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für Kunden und Verkäufer. zg

