Schnäppchentage kommen wieder

Mit dem Schnäppchenmarkt hat Speyer ja trotz Corona wieder den Anfang einer Veranstaltung für den Einzelhandel gemacht. War das ein Erfolg?

Heidi Jester: Es war uns sehr wichtig, den Einzelhandel zu unterstützen und dafür ein entsprechendes Format ins Leben zu rufen. Die Schnäppchentage haben sich angeboten, weil die Sommerware in den Geschäften während der ersten Hochphase der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Schließung der Geschäfte nicht abverkauft werden konnte. Zum Zeitpunkt der Wiedereröffnung kam bereits die bestellte Herbstware nach und die Lager bei den Einzelhändlern waren voll. Die ersten Schnäppchentage waren ein Erfolg und wurden von den Kunden sehr gut angenommen. Daher planen wir in Kürze eine zweite Auflage des Formats.

Wie haben sich die Händler und die Kunden an die Vorschriften und Abstände gehalten? Klappt das auch bei den Schaustellern auf der Domwiese und bei Bödekers in der Auestraße?

Jester: Die Umsetzung der geltenden Hygienekonzepte lief in allen drei Fällen zu unserer Zufriedenheit. Selbstverständlich kontrollieren die zuständigen Kollegen des Kommunalen Vollzugsdienstes jeweils vor Ort die Einhaltung der in den Hygienekonzepten festgelegten Maßnahmen. Sofern es einzelne Beschwerden gibt, nehmen wir direkten Kontakt mit den Verantwortlichen auf und besprechen diese. Die Verlängerung der Angebote, beziehungsweise die geplante Neuauflage der Schnäppchentage zum ersten Septemberwochenende, konnten wir auch nur deshalb veranlassen, weil alle Verantwortlichen und alle Besucher konstruktiv mitarbeiten und gewillt sind, die Auflagen einzuhalten.

Stimmt es, dass nun weitere Veranstaltungen mit entsprechender Vorsicht möglich sind?

Jester: Was möglich ist und was nicht, richtet sich immer nach den entsprechenden Vorgaben des Landes Rheinland-Pfalz, die in der jeweils gültigen Fassung der Corona-Bekämpfungsverordnung nachzulesen sind. Demnach sind bei Einhaltung der entsprechenden Hygienekonzepte zurzeit beispielsweise Veranstaltungen im Innenbereich mit maximal 150 Teilnehmern und im Außenbereich mit maximal 350 Personen möglich. Die aktuell gültige 10. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes gilt noch bis einschließlich 31. August. Bis dahin muss das Land eine Nachfolgeverordnung erlassen, die dann gegebenenfalls neu regelt, in welchem Maß Veranstaltungen stattfinden können. jüg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 25.08.2020