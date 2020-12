Schnelltests zu Hause möglich

Speyer.In Absprache mit der Stadt Speyer ergänzt der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) das städtische Testangebot für Besucher in Senioren- und Pflegeeinrichtungen um ein Schnelltestangebot für den privaten und familiären Bereich, zunächst in der Zeit von Donnerstag, 24., bis Samstag, 26. Dezember.

Menschen, die vor einem gemeinsamen Weihnachtsfest mit den Großeltern noch einen PoC-Antigentest, also einen Schnelltest, durchführen lassen möchten, können unter der Telefonnummer 06232/6 95 99 67 das mobile Testteam des ASB anfordern. Dieses kommt dann zu den Anrufern nach Hause und führt dort fachgerecht einen Schnelltest durch, dessen Ergebnis bereits nach 15 Minuten vorliegt. Für diesen Service wird ein Unkostenbeitrag in Höhe von 25 Euro erhoben, für Personen über 70 Jahren fallen 15 Euro an. Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass ein negatives Ergebnis nicht davon befreit, sich auch im familiären Umkreis vorsichtig zu verhalten und die Schutzmaßnahmen zu beachten. zg

