Speyer.8500 Euro hat der Lions Club Speyer Palatina aus dem Erlös seiner Schokoladen-Schutzengelaktion als Spenden übergeben. 6000 Euro gingen an die Musiktherapie im Speyerer Altenzentrum St. Martha, 2500 Euro an das Projekt „SeHT“, das Menschen mit Teilleistungsschwächen unterstützt.

Clubpräsident Timo Renner überreichte die Spenden an Einrichtungsleiterin Gudrun Wolter und „SeHT“-Vertreterin Inge Bellmann. Die Summe haben die Lions mit dem Verkauf der Schutzengelschokolade in der Vorweihnachtszeit erzielt. Wie in den Jahren zuvor waren die Herstellungskosten durch diverse Sponsoren abgedeckt.

Ab sofort können Förderanträge für die Schokoladen-Schutzengelaktion 2018 gestellt werden, informierte Timo Renner. Richtlinien und Anträge stehen auf der Webseite www.lc-speyer-palatina.de zur Verfügung. Die Anträge müssten bis Mitte April vorliegen, da im Mai die Entscheidung für die Förderung fällt.