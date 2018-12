Schon beim Aufbau werden die ersten Schmalzbrote verkauft

Speyer.Französischer Bordeaux und polnische Steinpilzsuppe harmonierten perfekt zusammen am Wochenende im Foyer des Historischen Rathauses. Die Speyerer Freundeskreise Chartres und Gniezno präsentierten sich diesmal beim Weihnachtsmarkt und die Mitglieder wurden zu Botschaftern für die Städtepartnerschaften. Unterstützung erhielten die Domstädter von einigen Gästen aus den beiden Schwesterkommunen.

Geradezu herbeigesungen wurden die flanierenden Speyer-Besucher an beiden Veranstaltungstagen. Die Gruppe „Gama“, drei junge Frauen aus dem polnischen Gniezno, lockte mit weihnachtlichen Klängen, die sie vor dem Eingangsportal des Rathauses in die adventlich geschmückte Stadt schickten. „Sie haben extra zehn neue Lieder für dieses Jahr einstudiert“, verriet die Vorsitzende des Freundeskreises, Grazyna Bozena Brand, im Gespräch mit unserer Zeitung.

Gleichsam wie die rot ummantelten jungen Sängerinnen waren zwei Künstlerinnen aus dem Kulturamt der Partnerstadt vor Ort. Auch sie sind seit Jahren gerngesehene Gäste und imponierten den Besuchern des Weihnachtsmarktes am Wochenende mit selbst hergestellter Handwerkskunst.

Über den großen Zuspruch freute sich Brand, die selbst im kulinarischen Bereich von reger Nachfrage berichtete. „Wir waren noch nicht fertig mit dem Aufbau heute Morgen, da hatten wir schon die ersten Brote verkauft“, erzählte sie. Mit Schmalz bestrichen waren diese und selbiges kam – ebenso wie die Steinpilze für die Suppe – direkt aus Gniezno.

Bei den Chartrainern dominierte selbstverständlich der Käse in vielen Variationen, aber vor allem mit Ziegenmilch. Auch die Pâté ging gut über den Verkaufstisch. „Sie werden am ersten Tag schon die Hälfte von allem verkauft haben“, sagte der Vorsitzende des Speyerer Freundeskreises, Günter Ott, voraus. Was von den Besuchern verlangt wird, hat die Erfahrung in den vergangenen Jahren gezeigt. Dazu zählten in logischer Konsequenz die französischen Weine.

Champagner mit speziellem Logo

Zwar behauptete der Rotwein seinen festen Platz, doch wies Ott auf einen Bordeaux Blanc hin, der von den Gästen ebenfalls gerne verköstigt wurde. Eine Besonderheit – neben der französischen Kartoffelsuppe – war die Champagner-Sonderedition mit dem Logo der beiden Freundeskreise von Speyer und Chartres als Emblem.

In Vorbereitung sind die Partnerstädte für das Jubiläum im kommenden Jahr. 60 Jahre besteht die Verbindung dann. „Es wird in Chartres eine Ausstellung von Speyerer Malern geben, dazu ein Friedensgottesdienst und ein Konzert in der Kathedrale“, kündigte Ott an. Auch in Speyer soll sich etwas tun zum „Geburtstagsfest“, die Planungen hierzu laufen.

Fest steht nach Aussage des Vorsitzenden aber bereits, dass es eine Schulpatenschaft geben soll mit einer Chartrainer Einrichtung. Welche Schule in Speyer sich dafür bereiterklärt, sei allerdings noch offen. Dagegen konnte Brand eine Erfolgsmeldung verkünden: „Wir freuen uns, dass das Nikolaus-von-Weis-Gymnasium eine Partnerschaft mit einer Schule in Gnesen eingehen wird.“ Im kommenden Jahr wird der Freundeskreis wiederum eine achttägige Reise nach Polen organisieren, bei der Stettin, Danzig, Marienburg, Torun und Posen auf dem Programm stehen.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 17.12.2018