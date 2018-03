Schon über 35 000 Euro gespendet

Anzeige

Hilfe zur Selbsthilfe im Senegal

Jetzt hat Franck-Schultz 17 000 Euro aus diesem Konzert an die Senegalhilfe Pfalz überreicht. Der Rotary Club Speyer unterstützt damit ein Schul- und Wasserprojekt der Senegalhilfe in Gania Boggou. Als anerkannte Nichtregierungsorganisation will der Verein Hilfe zur Selbsthilfe leisten und legt einen Schwerpunkt auf die Arbeit mit körperlich Behinderten. In drei Zentren werden junge Menschen als Schneider, Schuhmacher, Buchbinder, Schlosser und Schreiner ausgebildet.

Weitere 6000 Euro gingen an die Bewährungshilfe Junge Menschen im Aufwind (Juma) in Speyer und 5300 Euro an ein Flüchtlingsprojekt in Mexiko. 1000 Euro für den Verein Feuerbachhaus kamen am rotarischen Glühweinstand auf dem Weihnachtsmarkt Berliner Platz zusammen und 1700 Euro für den Verein Naturspur beim Waldweihnachtsbasar in Dudenhofen. 3000 Euro gingen an die Waldpiraten in Heidelberg und 1000 Euro an das Kinder- und Jugendtheater Speyer.

Wie Franck-Schultz betonte, stünden in den nächsten Monaten der Studentenaustausch und das Jahrestreffen mit den Partnerclubs in Frankreich und Italien im Vordergrund. „Die internationale Freundschaft und das gemeinschaftliche Engagement im Rotary Club Speyer haben für mich Priorität“, sagte Franck-Schultz, der die Präsidentschaft am 1. Juli an Volksbank-Vorstandsmitglied Till Meßmer übergibt. zg

