Es gebe viele, die sich für Fußball nicht die Bohne interessierten, weil sie es nicht anschauen wollten, „wenn Millionäre einem Ball hinterherrennen“. So zitiert Moritz Schriftsteller Martin Walser mit der These „Sinnloser als Fußball ist nur noch eins: Nachdenken über Fußball.“ Und Franz Kafka habe schon 1923 in einem Brief an seinen Schwager Josef David die Problemlage erkannt und geargwöhnt: „Vielleicht hört der Fußball jetzt überhaupt auf?“

Ewige Liebe zum Spiel

Ständiges Ändern der Regeln, Einführen von Videobeweisen, Gewaltexzesse, Millionen-Ablösesummen und vor allem die Machenschaften der Sportfunktionäre ließen viele Fußballfreunde „an ihrem Spiel“ zweifeln. Um dem entgegenzuwirken hat der 1958 in Heilbronn geborene und seit 20 Jahren in Hamburg lebende Leiter des Literaturhauses dieses Buch geschrieben, um die Liebe zum runden Leder zu bewahren. Ein Leben ohne das Aufbewahren von Erinnerungen an Meilensteine der deutschen Fußballgeschichte wäre für einen Fußballfan sinnlos, meint der Germanist.

Seine Führung durch die Fußballgeschichte beginnt Moritz, von Oberbürgermeister Hansjörg Eger im Sportpark begrüßt, mit Episoden aus dem Kapitel „Schreckliche Erinnerungen“. Beim Schildern des ominösen Nicht-Tores zum 3:2 für England in der Verlängerung des WM-Finales habe Reporter Rudi Michel spontan und korrekt ausgerufen: „Nicht im Tor, kein Tor!“ Doch sein Ausruf blieb ungehört.

Computeranalysen ergaben längst, dass der von Geoff Hurst getretene Ball nicht in vollem Umfang die Torlinie überschritten hatte. Schiedsrichter Dienst und Linienrichter Bachramov agierten offenbar in Unkenntnis der Verse Reinhard Umbachs: „Soll der Schuss ein Treffer sein, muss er in das Tor hinein.“ Allein sein humoristischer Nachsatz zum Wembley-Tor über ein mögliches Missverständnis zwischen Schieds- und Linienrichter (De Gaulle und Goal) ist das Lesen der Leder-Lektüre wert.

Dose trübt Verhältnis

Wie der Präsident der gerade abgestiegenen Offenbacher Kickers, Obsthändler Horst-Gregorio Canellas, an seinem 50. Geburtstag am 6. Juni 1971 mit Mitschnitten von dubiosen Telefonaten zu beweisen versuchte, dass der Abstieg verschoben worden sei, beleuchte und hinterfragt der Autor ebenso wie den Dosenwurf vom 20. Oktober 1971. Der deutliche 7:1-Sieg über Inter Mailand wurde Borussia Mönchengladbach von der UEFA aberkannt . Abwehrrecke Ludwig Müller beteuerte, er habe die leere Coladose über die Bande gekickt. Das schauspielreife Theater des, so Müller, „nur an der Schulter getroffenen“ Roberto Boninsegna habe das deutsch-italienische Verhältnis lange Zeit merklich getrübt, sinniert Moritz.

Der Buchautor landet einen köstlichen Volltreffer mit dem Bericht des Schiedsrichters Hermann Knoblauch über ein abgebrochenes Kreisligaspiel im fränkischen Obernbreit, weil er alle Spieler einer Mannschaft des Feldes verwiesen hatte.

