Schritt für Schritt zum Ziel

Speyer.Seit 2006 engagiert sich das Land Rheinland-Pfalz gemeinsam mit der jüdischen Gemeinde Mainz und den drei Städten Speyer, Worms und Mainz für die Anerkennung der einzigartigen und vorbildgebenden Monumente der SchUM-Städte als Unesco-Welterbe. Am morgigen Dienstag, 19.30 Uhr, findet ein Vortragsabend „Schritt für Schritt zum Unesco-Weltkulturerbe. Die SchUM-Stätten in Speyer, Worms und Mainz – ein Jahr vor der Antragstellung“ ins Archäologische Schaufenster, Gilgenstraße 13 ein.

Im Januar 2020 soll der Antrag eingereicht werden. Der aktuelle Stand und die Bedeutung des SchUM-Stätten werden nun vorgestellt. Auch über noch folgende Schritte und die Zukunft wird informiert. Zu Gast sind Dr. Ulrich Himmelmann, Leiter der Direktion Landesarchäologie – Außenstelle Speyer und Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler, die die Gäste und Referenten begrüßen. Dr. Stefanie Hahn vom Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur Rheinland-Pfalz referiert über die SchUM-Stätten ein Jahr vor der Antragstellung Die SchUM-Städte als Orte verdichteter Erinnerung vom Mittelalter bis in die Neuzeit ist das Thema von Dr. Christoph Cluse der Universität Trier. Über die Bauten von außergewöhnlich universellem Wert – Die Monumente der SchUM-Städte, referiert Professor Dr. Matthias Untermann von der Universität Heidelberg. Über die Bedeutung für die Jüdische Gemeinde heute referiert der Privatdozent Dr. Peter Waldmann der Jüdischen Gemeinde Mainz. Im Anschluss besteht Gelegenheit für vertiefende Gespräche.

Zentrum jüdischen Lebens

Die SchUM-Städte bildeten im Mittelalter ein europaweit bedeutendes Zentrum jüdischen Lebens, in dem wesentliche Grundlagen für das aschkenasische Judentum gelegt wurden. Die Gemeinden mit ihren bis heute verehrten Rabbinern gelten als Wiege des aschkenasischen Judentums. Aus dieser Zeit haben sich einzigartige bauliche Zeugnisse erhalten: In Speyer die nahezu vollständig erhaltene Mikwe sowie die Reste der 1104 eingeweihten Synagoge, in Worms die 1938 zerstörte, bis 1961 auf Ruinenmauern aufgebaute Synagoge, die Mikwe von 1185/86 sowie der in situ erhaltene und eine einzigartige Kontinuität. zg

