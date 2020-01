Schüler gestalten Gedenkfeier

Speyer.Unter dem Motto „Erinnern – Gedenken – Mahnen“ haben Speyerer Schüler im Gemeindesaal der Jüdischen Kultusgemeinde in der Synagoge Beith-Schalom am Abend des Gedenktags anlässlich der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz eine Gedenkfeier gestaltet. Begleitet von Musiklehrer Thomas Denzinger eröffnet Isabel Martin vom Nikolaus-von-Weis-Gymnasium die Veranstaltung musikalisch. Eine Ausstellung zum Thema „Zwangsarbeit im Nationalsozialismus“ zeigt, wo in Speyer Firmen im dritten Reich Zwangsarbeiter beschäftigten. / ven

