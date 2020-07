Schüler und Erzieher sind positiv getestet

Speyer.Ein Erzieher der der Protestantischen Kindertagesstätte Villa Kunterbunt sowie ein Schüler des Hans-Purrmann-Gymnasiums sind positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie die Stadtverwaltung am Mittwochnachmittag mitteilte. Die Villa Kunterbunt wurde umgehend komplett geschlossen und alle Kinder und Erzieher des betroffenen Betreuungssettings durch das Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt. Im Falle des Hans-Purrmann-Gymnasiums müssen sich alle direkten Mitschüler der infizierten Person sowie alle Lehrer der betroffenen Klasse in Quarantäne begeben.

„Aufgrund der aktuellen Entwicklungen haben wir uns entschieden, die Einrichtungen durchzutesten, um möglichst frühzeitig weitere Infektionsfälle zu erkennen“, betonte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. Zu diesem Zwecke und um die niedergelassenen Ärzte zu entlasten, wird das Abstrichzentrum in der Halle 101 am Donnerstag, 2. Juli, von 16 bis 20 Uhr wieder hochgefahren. Alle Erzieher und Kitakinder der Protestantischen Kindertagesstätte Villa Kunterbunt sowie alle Lehrer und Schüler der betroffenen Klasse des Hans-Purrmann-Gymnasiums werden gebeten, das Abstrichzentrum aufzusuchen und sich dort testen zu lassen. Das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises, der Träger des Protestantischen Kindertagesstättenverbandes sowie Schulleitung und -träger des Hans-Purrmann-Gymnasiums haben mit den betroffenen Personen und Familien bereits Kontakt aufgenommen und diese informiert.

Weitere Kontaktpersonen, beispielsweise Eltern oder Großeltern, werden nur bei Vorliegen von akuten Erkältungssymptomen getestet.

Testergebnisse abwarten

„Wir müssen die Testergebnisse abwarten“, mahnt Schuldezernentin Monika Kabs. „Im Moment ist das Infektionsgeschehen noch zu diffus, um weitergehende Schritte einzuleiten. Ich möchte jedoch an die Eltern, die die Möglichkeit haben, ihre Kinder zuhause zu betreuen, appellieren, dies vorerst zu tun und die Betreuungsangebote in den Kitas nur zu nutzen, wenn es keine Alternative gibt“, so Kabs weiter.

Die Stadtverwaltung wird in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises selbstverständlich weitere Schritte veranlassen, sollte es die Entwicklung des Infektionsgeschehens erforderlich machen, heißt es abschließend vonseiten der Stadtverwaltung. zg

