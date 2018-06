Schüler zeigen ihre Kunst

Anzeige

Speyer.Unter Beibehaltung von Bewährtem will das Purrmann-Haus mit einem neuen museumspädagogischen Programm das Verständnis für Bildende Kunst fördern und den kulturellen Austausch generationsübergreifend weiterentwickeln. Dazu hat Kustodin Maria Leitmeyer in dieser Woche eine neue Ausstellungsreihe gestartet, in der Schulkassen einmal jährlich die Möglichkeit haben, eigene Arbeiten in einer Sommerpräsentation vorzustellen.

Ansatz der Kunsthistorikerin ist es, junge Menschen an Kunst heranzuführen und ihnen im Zeitalter digitaler Medien die Gelegenheit zu bieten, sich vor Ort mit Originalen auseinanderzusetzen. Als Einrichtung mit zahlreichen Werken von Matisse-Freund Hans Purrmann und seiner Ehefrau Mathilde Vollmoeller-Purrmann biete das Purrmann-Haus dazu optimale Voraussetzungen.

An der Premiere waren die Klasse 6 a des Gymnasiums am Kaiserdom mit Kunsterzieherin Karin Germeyer-Kihm und der Grundkurs Bildende Kunst des Abiturjahrgangs am Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium unter Leitung des Kunsterziehers Jochen Frisch beteiligt.