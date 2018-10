Schule des Sehens und Hörens

Speyer.Wenn ein Gedicht bei Björn Kuhligk den Titel trägt „Es ist nichts passiert“, dann darf man skeptisch sein. Denn mag es auch nur ein schnaufender Igel sein, der, bevor er als solcher erkannt wird, ein furchterregendes Geräusch erzeugt, so erscheint die Welt in den Augen des Dichters doch von solchen Irritationen durchzogen – sofern das Auge schnell genug und auf gleicher Höhe mit den Geschehnissen ist.

Die Fähigkeit der Wahrnehmung reflektiert Björn Kuhligk in seinen Prosagedichten in immer neuen Varianten. Tags zuvor mit dem Arno-Reinfrank-Literaturpreis ausgezeichnet, las Kuhligk im Historischen Ratssaal zu Speyer aus seinen jüngsten Gedichtbänden „Die Sprache von Gibraltar“ und „Die Stille zwischen null und eins“. Ein Häuflein Aufrechter folgte dem Beginn des Langgedichts, das in voller Länge 40 Minuten Lesezeit benötigen würde, wie Kuhligk erklärte.

Für seine „Poesie der Fakten“ in „Die Sprache von Gibraltar“ wurde der Berliner Autor denn auch ausgezeichnet. Sein Blick auf das Flüchtlingselend in der spanischen Exklave Melilla ist nüchtern, unsentimental und deshalb unbestechlich. Beinahe nachrichtlich reiht er Beobachtung an Beobachtung, die Aufzählung hat etwas Hypnotisches, zwingt das innere Ohr zur äußersten Konzentration, will es sich nicht im Sprachgewimmel verlieren.

Mit monotoner Stimme spult Kuhligk die Verse seines Langgedichts herunter, als wollte er sich einer lästigen Pflicht entledigen. Ein Lamento über ein aktuelles zivilisatorisches Dilemma, das immer wieder in minimalen Rückungen, kleinen optischen Verzerrungen, die sich erst nachträglich als gravierende Irritationen über ein ethisch bislang unbewältigtes Problem im Umgang mit Menschen, die auf der Flucht in ein vermeintlich besseres Leben sind, erweisen.

Notizen von Reisen

Björn Kuhligk arbeitet auch als Autor von Reportagen und Reiseberichten. Viele seiner Gedichte sind auf der Grundlage von Notizen und Tagebucheinträgen entstanden, wie er im Verlauf der Lesung mitteilt. Bei Urlauben an der dänischen Ostseeküste zum Beispiel, oder auf der Nordseeinsel Langeoog. Den Massentourismus auf dem Mount Everest entlarvt er im Gedicht „Über dem Meeresspiegel“ als Exzess, der die zurückgebliebenen Toten wie Zivilisationsmüll entsorgt. Irgendwie jenen Ertrunkenen ähnlich, die im Mittelmeer allmählich zu „Mittelmeerboden“ werden und die Geografie verändern.

Bitterer und finsterer Zynismus, der Kuhligks Texten durchaus eigen ist. Und der in griffigen Pointen wie jener zugespitzt wird: „Die Schweine von heute sind die Schinken von morgen.“ Das Genre des Nonsensgedichts bedienen vier Arbeiten, in denen der Autor die Kurzmeldungen von Sucheingaben im Internet in unvermeidlich sinnfreie Zusammenhänge zwingt. Lyrische Aleatorik aus der Medienretorte: Darüber mag man, je nach Veranlagung, lachen oder weinen.

Kuhligks bislang letztes Gedicht trägt den Titel „Die Wut in den Zellen“. Darin setzt er sich mit dem Prozess des Älterwerdens auseinander. Ein lakonisches Resümee, das mit dem Vers endet: „Ich werde keine Tanzschule mehr eröffnen. Schade, schade.“ Seine Leser werden bei Björn Kuhligk demnach kaum mehr tanzen lernen. Aber als Seh- und Hörschule leisten seine Texte ungleich wertvollere Dienste.

