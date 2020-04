Schulen starten Schritt für Schritt den Unterricht

Speyer.Rheinland-Pfalz hat über die schrittweise Wiedereröffnung der Schulen entschieden. Demnach können zunächst die Schüler-Abschlussklassen und qualifikationsrelevanten Jahrgänge der allgemeinbildenden sowie berufsbildenden Schulen, die im nächsten Schuljahr ihre Prüfungen ablegen, und die vierte Klasse der Grundschule zurück in die Klassenzimmer. Für alle anderen schulpflichtigen Kinder werden in Speyer weiterhin Notbetreuungen angeboten und wie bisher alternative Unterrichtsangebote zur Verfügung gestellt.

„Die sukzessive Wiedereröffnung der Schulen stellt uns vor große Herausforderungen. Auf allen Ebenen wird momentan auf Hochtouren gearbeitet, um einen sicheren und geordneten Schulstart zu ermöglichen“, betont Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler in einer Pressemitteilung. „Dabei ist ganz klar, dass wir zur weiteren Eindämmung der Corona-Pandemie im Zuge der sukzessiven Öffnung der Schulen auf die Mithilfe und das Verständnis der Schüler angewiesen sind. In diesem Sinne möchte ich an alle Kinder und jungen Erwachsenen appellieren: Haltet euch an die Hygiene- und Abstandsregeln, tragt wenn möglich eine Mund-Nasen-Maske und schützt damit euch, eure Mitschüler und eure Familienangehörigen“, so die Stadtchefin weiter.

Der Unterricht wird unter besonderen Hygiene- und Schutzmaßnahmen stattfinden, insbesondere unter Berücksichtigung des Abstandsgebotes durch reduzierte Lerngruppengrößen. Schüler werden vom Land mit wiederverwendbarer Alltagsmaske und die Stadt mit Desinfektionsmitteln ausgestattet.

Am besten mit dem Rad kommen

„Die größte Planungsherausforderung stellt für uns aktuell der Bereich der Schülerbeförderung dar, weil es da besonders schwierig sein wird, die Einhaltung des Mindestabstands zu gewährleisten und gleichzeitig die benötigten Kapazitäten vorzuhalten“, ergänzt Bürgermeisterin und Schuldezernentin Monika Kabs. Auch sie setzt auf Eigenverantwortung: „Ich hoffe, dass sich viele Schüler das gute Wetter zunutze machen und den Schulweg mit dem Fahrrad zurücklegen werden.“

Konkret bedeutet die schrittweise Öffnung der Schulen, dass ab Montag, 27. April, die Prüfungsvorbereitungen beziehungsweise der Unterricht für die zwölfte Jahrgangsstufe der G8-Gymnasien, Kollegs, Abendgymnasien, Realschulen Plus und Fachoberschulen beginnen. Zudem startet die 13. Jahrgangsstufe der Beruflichen Gymnasien, der Höheren Berufsfachschulen, Berufsfachschulen II, Fachschulen Oberstufe – für die Altenpflege und Altenpflegehilfe gibt es eine gesonderte Regelung – das dritte Ausbildungsjahr der Berufsschulen und die dreijährigen Berufsfachschulen mit dem Präsenzunterricht.

Am Montag, 4. Mai, beginnt der Unterricht für die vierten Klassen der Grundschulen, die Jahrgangsstufe elf der Realschulen Plus (Fachoberschulen), Klassenstufen elf und zehn der Realschulen Plus, Jahrgangsstufen zwölf und elf sowie Klassenstufe zehn der G9-Gymnasien, der G8-Gymnasien und die Jahrgangsstufen elf und zehn sowie Klassenstufen zehn und neun der Integrierten Gesamtschulen, die Klassenstufen zehn und neun der Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen, die Jahrgangsstufe zwölf der Beruflichen Gymnasien sowie alle Berufsvorbereitungsjahre und Berufsfachschulen I.

Um den vorgeschriebenen Abstand von 1,5 Metern einhalten zu können, werden die Klassen und Lerngruppen in der Regel aufgeteilt werden müssen, heißt es in einer Erklärung des Ministeriums. Nach derzeitigem Stand sollen die Lerngruppen nicht größer als 15 Schüler sein. Der Unterricht findet dann im wöchentlichen Wechsel zwischen Präsenzunterricht in der Schule und Lernen zuhause statt. zg

