Schwester Elsbeth geht in die Luft

Anzeige

Da der Flug nicht so hoch war, hatte auch ihr Arzt keine Bedenken, die rüstige 91-Jährige fliegen zu lassen. „Ein bisschen habe ich’s am Herzen und an der Lunge, da wollte ich auf Nummer sicher gehen“, erklärt die Diakonisse.

Zu verdanken habe sie das besondere nachträgliche Geburtstagsgeschenk dem ehemaligen Krankenhaus-Geschäftsführer Werner Vogelsang: „Er hat an meinem Geburtstag im Mai gehört, dass ich gern mal mit dem Hubschrauber fliegen möchte. Das ging zwar nicht, aber der Rundflug war mindestens genauso schön“, betont sie.

Und obwohl die Organisation mit Unterstützung des Flugplatz-Geschäftsführers Roland Kern eine rundum gelungene Sache war, gab es am Ende doch noch Kritik – als man ihr beim Aussteigen aus der Cessna helfen wollten: „Ich bin doch keine alte Frau“, sagte Schwester Elsbeth mit gespielter Empörung lachend. kj

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 25.07.2018