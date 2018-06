Anzeige

Speyer.Von einem positiven ersten Treffen des neu konstituierten Gestaltungsbeirats in Speyer berichtete Oberbürgermeister Hansjörg Eger (CDU) gemeinsam mit Stadtentwickler Bernd Reif. Inhaltlich schwierig sei das Treffen gewesen. Trotzdem sprachen beide von einer zielführenden und objektiven Diskussion aller Beteiligten.

Im März war das Gremium auf Forderung der Speyerer Wählergruppe (SWG) hin beschlossen worden. Fünf Architekten wurden dazu als beratende Personen in Bauangelegenheiten berufen. Vertreter der Stadtratsfraktionen nahmen am Treffen teil. Reif nannte als drei Hauptthemen des ersten Beisammenseins den Güterbahnhof, das Bistumshaus und die Jugendherberge. Die beiden letztgenannten wünscht sich der Beirat als Wiedervorlage in der nächsten Sitzung am Montag, 27. August.

Diskussion über Bistumshaus

Stark diskutiert worden seien die Stellplatzanlage und der Freibereich beim Bistumshaus, führte Reif aus. „Der Ansatz des Bauherrn ist, aus archäologischen Gründen nicht in die Tiefe zu gehen“, ergänzte er. „Das entspricht auch dem Wunsch des Landesdenkmalschutzes“, fügte Eger an. Bei allen anderen Belangen das Bistumshaus betreffend habe der Gestaltungsbeirat das Bauprojekt auf dem richtigen Weg gesehen.