Schwimmen – auch im Winter

Speyer.Bei einer Pressekonferenz im Bademaxx in Speyer wurde jetzt das Konzept vorgestellt, mit dem das Freizeitbad auch in der Herbst- und Winterzeit betrieben werden kann. Der Aufsichtsrat der Stadtwerke (SWS) hatte in seiner Sitzung entschieden, Hallenbad und Sauna des Sport- und Erlebnisbades auf Grundlage des Hygienekonzeptes der Landesregierung am Montag, 28. September, zu öffnen.

„Wie bereits zur Freibadöffnung haben wir aktuell für Hallenbad und Sauna ein Betriebs- und Hygienekonzept erstellt, das schon mit dem Gesundheitsamt abgestimmt wurde“, informierte SWS-Geschäftsführer Wolfgang Bühring über das Engagement des Personals zum bevorstehenden Start. Die Systematik mit zwei Zeitspannen, vereinfachter Preisgestaltung und Online-Ticket-System müsse auch in der Herbst-/Wintersaison beibehalten werden, so der Geschäftsführer. Nur so könnten Warteschlangen, Abstandsproblematiken und Diskussionen beim Eintritt vermieden sowie die Anforderungen an den Datenschutz erfüllt werden. Die Einrichtung einer Verkaufsstelle, um Onlinetickets bargeldlos ausgeben zu können, werde im SWS-Kundenzentrum umgesetzt, sichert Bühring zu.

Team macht eine gute Arbeit

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler ergänzt als Vorsitzende des Aufsichtsrates: „Ich freue mich sehr, dass die Stadtwerke als Betreiberin einmal mehr hervorragende Arbeit geleistet und ein Hygienekonzept erarbeitet haben, das den Besuchern auch im Winterhalbjahr Schwimmbadbesuche ermöglichen wird. Einmal mehr gilt mein Dank den den Mitarbeitern, ohne deren Engagement das Hallenbad nicht öffnen könnte.“ Sie erinnerte daran, dass gegenseitige Rücksichtnahme unter den Besuchern sowie die Einhaltung der geltenden Regeln weiterhin unabdingbar seien, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

Das Betriebskonzept sieht täglich eine Öffnung in zwei Zeitspannen vor (Montag bis Samstag: 10 bis 15.30 und 16.30 bis 22 Uhr; Sonntag: 9 bis 14 und 15 bis 20 Uhr). „Montags ist die zweite und samstags die erste Zeitspanne Vereinen und Kursen vorbehalten“, sagt Bühring. Ein paralleler öffentlicher Badebetrieb sei aufgrund der begrenzten Besucherzahlen nicht möglich. Gleichzeitig dürfen 100 Leute das Hallenbad und 70 die Sauna nutzen.

Im Hallenbad sollen Einheitspreise pro Zeitspanne von 5 Euro (ermäßigt 4 Euro) und in der Sauna von 16 Euro pro Zeitspanne gelten. Aufgrund des Online-Ticket-Systems, das nicht mit dem Kassensystem kompatibel ist, können Wertkarten und Gutscheine weiterhin nicht eingesetzt werden, bleiben aber gültig.

Das Freibad bleibt noch bis Sonntag, 6. September, geöffnet. 28 000 Besucher haben das bisher genutzt. An sieben Tagen wurde die maximale Besucherzahl von 900 Gästen erreicht. Insgesamt war das Freibad an 74 Tagen offen. Die geringere Zahl an Besuchern bringt sinkende Erlöse bei höheren Kosten mit sich. Eine Hochrechnung für 2020 ergibt einen Verlust von 2,6 Millionen Euro – 780 000 Euro mehr als veranschlagt. zg

