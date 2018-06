Anzeige

Speyer.Der 32. Stipendiat des „Internationalen Stipendiums des Künstlerbundes und der Stadt Speyer“ heißt Emil Srkalovic und kommt aus Graz. Jetzt wurde der für drei Monate im Künstlerhaus wohnende und arbeitende Maler und Skulpteur von Oberbürgermeister Hansjörg Eger im neuen Trausaal willkommen geheißen. In Anwesenheit mehrerer Mitglieder der Vereinigung bildender Künstler mit stetem Aktivitätsprofil betonte Eger, das der Aufenthalt von Stipendiaten aus bisher 23 Ländern eine gute Gelegenheit biete, künstlerisch und kulturell über den Tellerrand zu blicken.

Vorsitzender Reinhard Ader stellte Srkalovic als künstlerischen Grenzgänger vor, der in Malereien und Plastiken mit ungewohnten Sichtweisen logische, physikalische und mathematische Gesetzmäßigkeiten reizvoll kombiniere und die Ergebnisse zur Diskussion stelle.

Werkschau zum Abschluss

Srkalovic hat bisher gut 70 Einzel- und Gruppenausstellungen vorzuweisen. Seit 2016 ist er jüngster Präsident des Grazer Künstlerbundes. In der letzten Augustwoche wird er seine in Speyer entstandenen Arbeiten bei einer Werkschau im Künstlerhaus öffentlich vorstellen. Auf die Präsentation darf man gespannt sein. Der 1983 in Bosnien geborene Kunstschaffende hat das künstlerische Handwerk bei seinen Eltern von der Pike auf gelernt. Beide Elternteile unterrichteten an der Kunstuniversität in Gorae und führten parallel dazu eine Galerie.