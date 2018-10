Seit der Uraufführung immer ein Erlebnis

Speyer.Im Historischen Museum der Pfalz kommt am Samstag, 10. November, um 19 Uhr unter Leitung des früheren Domkapellmeisters und Domorganisten Prof. Leo Kraemer das Oratorium „Die Schöpfung“ von Joseph Haydn zur Aufführung. Die weiteren Ausführenden sind Ekaterina Kuridze (Sopran), Fabian Kelly (Tenor), Vinzenz Haab (Bass), das Palatina-Klassik-Vokalensemble, der Philharmonische Chor an der Saar und die Palatina-Klassik-Kammerphilharmonie.

Joseph Haydn, der Begründer der klassischen Sinfonie, der zusammen mit Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven mit der „Wiener Klassik“ eine neue musikhistorische Epoche einläutete, wurde bei seinen England-Besuchen Ende des 18. Jahrhunderts zur Komposition eines großen Oratoriums angeregt, als er die Oratorien von Georg Friedrich Händels hörte.

Die Arbeit am Oratorium „Die Schöpfung“ dauerte vom Oktober 1796 bis zum April 1798. Haydn fand sein Thema inspirativ, und seiner eigenen Aussage nach war die Komposition für ihn eine grundlegende religiöse Erfahrung. Die öffentliche Uraufführung fand am 19. März 1799 im alten Burgtheater statt. Der Abend wurde in den Memoiren eines schwedischen Musikers wie folgt beschrieben: „Zwischen den Abschnitten brach jedes Mal stürmischer Applaus aus. Während der Abschnitte herrschte Todesstille. Am Ende der Aufführung riefen einige: ,Wir wollen Papa Haydn!‘ Schließlich kam der alte Mann auf die Bühne und wurde laut begrüßt: ,Es lebe Papa Haydn! Es lebe die Musik!‘ Alle kaiserlichen Majestäten waren anwesend und riefen zusammen mit der Menge: ,Bravo!‘“ zg

