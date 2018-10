Seit Generationen aktiv

Speyer.Das Wissen um die Natur und ihr Schutz hat in Deutschland eine lange Tradition: Lange vor Greenpeace oder Robin Wood hat sich 1840 die Pollichia gegründet – als Verein für Naturforschung und Landespflege hat sie sich auch den Schutz der Umwelt auf die Fahnen geschrieben. Die Speyerer Kreisgruppe, 1868 gegründet, feiert nun ihr 150. Jubiläum. Mit zwei Ausstellungen von Mittwoch, 7. November, bis Samstag, 19. Januar, würdigt das Landesbibliothekszentrum die Arbeit der Organisation.

„Aller Gewächs der Bäumen/ Stauden und Kräuter“, so lautet der Titel der Präsentation ausgewählter historischer Pflanzen- und Kräuterbücher vom 15. bis zum 19. Jahrhundert, die aus dem Bestand der Pfälzischen Landesbibliothek und aus der Bibliothek des Gymnasiums am Kaiserdom in Speyer stammen und die teils reich illustriert sind.

Historische Kräuterbücher

Für die Entwicklung der mitteleuropäischen Pflanzenbücher steht die Tradition der griechischen und römischen Antike Pate. Im 16. Jahrhundert liegt dabei der Schwerpunkt beim Genre der Kräuterbücher, die sich an alle Schichten der Bevölkerung richten und in Wort und Bild medizinisch nutzbare Pflanzen vorstellen.

Als wichtiger Autor der Zeit ist der aus dem pfälzischen Bergzabern stammende Jakob Theodor Tabernaemontanus zu nennen. Wichtig in späterer Zeit ist der Namensgeber der Pollichia, der Kaiserslauterer Arzt Johann Adam Pollich, der 1776 mit seiner „Historia plantarum in Palatinatu electorali sponte nascentium“ eine dreibändige Beschreibung der kurpfälzischen Pflanzenwelt vorlegte. Die Grundlagen der modernen botanischen Nomenklatur schuf im selben Zeitraum Carl von Linné.

Zur Eröffnung der Ausstellung wird der Leiter der Sammlungenabteilung des Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz, Dr. Armin Schlechter, am Mittwoch, 7. November, in die Materie einführen.

Natur vor der eigenen Haustür

Gemeinsam mit den historischen Pflanzenbüchern im Ausstellungsraum des Landesbibliothekszentrums wird die Wanderausstellung „Hallo Nachbar – Meet Your Neighbours“ gezeigt. Sie wurde von der Pollichia und der Gesellschaft für Pflanzenschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz zusammengestellt und will die Artenvielfalt vor der Haustür dokumentieren.

Auf zehn aufklappbaren Standelementen sind die außergewöhnlichen Bilder des Naturfotografen Dr. Dirk Funhoff zu sehen. Er gibt faszinierende Einblicke in das Leben der Tiere und Pflanzen seiner Pfälzer Heimat. zg

