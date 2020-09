Selbst im Trauermarsch ein tänzelnder Tonus

Speyer.Mit der Aufführung von Chorwerken Johann Sebastian Bachs begonnen, haben sich die Internationalen Musiktage anderntags dem Komponisten dieses Jahres, Jubilar Ludwig van Beethoven, zugewandt. Dessen zweite und siebte Symphonie gerieten in der Fassung des Barockorchesters „L’arpa festante“ unter Leitung von Markus Melchiori zur Demonstration einer Tonkunst, die im kühnen Ausgreifen die Entgrenzung sucht.

Schon in dynamischer Hinsicht macht das in Originalbesetzung spielende Orchester in der Speyerer Dreifaltigkeitskirche gehörig Druck. Aus der brodelnden Ur-Szene des ersten Satzes in Beethovens Zweiter setzen die Instrumentalisten enorme Energien frei. Aus grummelnder Untergründigkeit lodert ekstatischer Heroismus empor, der sich auf der Suche nach einem lohnenden Objekt zu verschleißen droht. Mit hartem Knall fahren die Paukenschläge in die trockene Akustik der Barockkirche und gellen die blitzblanken Fanfaren der Naturhörner und Trompeten auf. Die Streicher entfachen ein zupackendes, energisches Brio, die melodiebeseelten Holzbläser von L’arpa festante leuchten die poetischen Seiten dieser Musik aus.

Doch harmonische und dynamische Zerklüftungen drängen zum Ausbruch aus einem Idyll, den bereits der Glorienschein der Verklärung umflort. Die erste Traversflöte markiert die aufsteigenden Töne am Ende des zweiten Satzes nicht mit spitzzüngigem Übermut, sondern mit diskreter Emphase. Mag das Paradies auch verschlossen sein, so eröffnet der Weg hinaus doch zugleich neue und vielversprechende Horizonte.

Zündende Pointen

Domkapellmeister Melchiori feuert das Orchester mit knappen und präzisen Zeichengebungen zu immer neuen Himmelsstürmen an, als hätten die Musiker das gesamte Beethoven-Programm mit Blick auf die Corona-bedingt freigehaltenen Bankreihen kurz zuvor nicht schon einmal bewältigt. Auch in der zweiten Runde ist der Vortrag des Orchesters voller zündender Pointen und tänzerischer Effekte. Der engagierte Dirigent ist ganz nah dran – und fast mittendrin.

Auch der Kopfsatz von Beethovens Siebter erwischt uns in seiner symphonischen Kraft wie ein Sturm des Triumphs, dem sich besser niemand entgegenstellt. Das Orchester spielt das beherzt und bekenntnishaft, ganz ohne Abnutzungserscheinungen und Routine. Ein wenig klingt das allerdings nach Kehraus und militärischem Schmiss, der durchaus parodistische Nuancen erkennen lässt. Sehr prägnant und kantabel die Einsätze der Holzbläser, kantig und straff die Streicher, intonationssicher die Hörner und Trompeten.

Selbst im berüchtigten, von der A-Dur-Grundtonart ins tragische a-Moll kippende Trauermarsch pulsiert ein tänzerischer Tonus, der anzeigt, dass noch lange nicht alles vorbei ist. Und tatsächlich: Der dritte Satz mit seiner dahingeschmetterten Lebenslust und der burleske Schwung im Finale ist reines, Corona-freies Vergnügen. Da hat die Dreifaltigkeitskirche schon ruhigere Zeiten erlebt.

