Selbsterkenntnis per Liedgut

Speyer.Die Kabarettistin und Liedermacherin Uta Köbernick aus Zürich und den Frankfurter Liedermacher Elis C. Bihn begrüßt Gastgeber und Moderator Ulrich Zehfuß am Freitag, 31. August, im „Philipp eins“ zur siebten Ausgabe der Songwriter-Show „Ulis Wohnzimmer“. Hintergründige Texte, schräger Humor, Blicke hinter die Kulissen des Künstlerdaseins und jede Menge Abwechslung und Unterhaltung: „Ulis Wohnzimmer“ präsentiert Liedermacher auf erfrischend andere Art. Diesmal hat Zehfuß Wegbegleiter und Freunde eingeladen, die er in Berlin kennengelernt hat.

Als scheinintegrierte Deutsche in der Schweiz schlägt die gebürtige Europäerin Köbernick ihre Ostberliner Wurzeln tief in die Blumentöpfe menschlicher Vorurteile. Aus Sicht des Merkurs lebt sie hinterm Mond – diese Erkenntnis stattet sie mit einer Demut aus, die sie gekonnt zu verbergen weiß. Denn dass die diplomierte Schauspielerin mit dem Deutschen Kleinkunstpreis, dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik, dem Förderpreis der Liederbestenliste und dem Silbernen Stuttgarter Besen ausgezeichnet wurde, ist dem Merkur zwar egal, doch hinterm Mond einleuchtend.

Mit bezaubernder Leichtigkeit, hinreißender Komik, virtuosem Gesang und einer herrlichen Tiefe geht sie bis an den Rand des Erkennbaren und manchmal Erträglichen. Grenzen verschwimmen zu einem Ozean im Wasserkocher, und nach einem zauberhaften Abend versteht man die Welt zwar nicht besser, aber sich selbst ein wenig mehr.