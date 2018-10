Semino Rossi trifft Kantorei

Speyer.Der Radiosender SWR4 Rheinland-Pfalz lädt am Freitag, 7. Dezember, ab 19 Uhr zum Weihnachtskonzert in die Gedächtniskirche ein. Mit dabei sind Semino Rossi (Bild: Kurasch) und Deborah Sasson. Abgerundet wird das Konzert durch das Pfälzische Blechbläserensemble sowie die Speyerer Kantorei unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Robert Sattelberger. Durch das Konzert, das bereits ausverkauft ist, führt SWR4-Moderator Lothar Ackva. Ausschnitte sind am Sonntag, 23. Dezember, im Radio zu hören.

Der gebürtige Argentinier Semino Rossi hat es vom Straßenmusiker zum Superstar geschafft. Egal ob Ballade, südamerikanische Rhythmen oder weihnachtliche Klänge – mit seiner unverwechselbaren Stimme verzaubert er seine zahlreichen Fans. Die Sopranistin Deborah Sasson stammt aus Boston und studierte Gesang, Tanz und Klavier. 1982 wurde sie von Leonard Bernstein nach Deutschland geholt, eine einzigartige Karriere begann. Längst feiert Deborah Sasson große Erfolge in Musical und Oper, 1993 erhielt sie einen Klassik-„Echo“.

Das Pfälzische Blechbläserensemble wurde 1976 von Landesposaunenwart Traugott Baur gegründet. Seit 2014 musiziert das Ensemble unter der Leitung von Christian Syperek. Das Repertoire umfasst geistliche und weltliche Bläsermusik verschiedener Jahrhunderte und Stilrichtungen.

Die Speyerer Kantorei vereint ambitionierte Sänger des Kirchenbezirks. Sie hat ihren Sitz an der Gedächtniskirche. Im Mittelpunkt der Chorarbeit des Ensembles steht die Erarbeitung klassischer geistlicher Musik – vom Kirchenlied über Motetten bis zu Messen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 30.10.2018