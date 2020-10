Speyer.Eine Melange aus Rollenkabarett, Comedy und Improtheater bietet Barbara Weinzierl, Schauspielerin und Kabarettistin mit österreichischem Migrationshintergrund, im Zimmertheater am Freitag, 30. Oktober, um 20 Uhr. Und so frech, wie dieses Bild ist auch die Darstellerin.

Weinzierl präsentiert ihr Programm „Wir müssen reden! Sex, Geld und Erleuchtung 3.0“ und spricht darin die großen und kleinen Themen der Zeit an, die sie umtreiben. Ist der Algorithmus mittlerweile genauer als der Biorhythmus? Ist Armut wirklich sexy? Wenn ja, wo bleibt die passende Castingshow? Was will mir der Beipackzettel meines Medikaments eigentlich sagen? Tickets und Anmeldung mit Kontaktdaten im Spei’rer Buchladen, Telefon 06232/72018. zg/Bild: Weinzierl

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 23.10.2020