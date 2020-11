Shop und Bistro offen

Pizza gibt’s auch weiterhin im Speyerer Museumsbistro. © Schnepper/Museum

Speyer.Auch wenn das Jahr für die Technik Museen holprig begann, kehrte in den letzten Monaten doch etwas Normalität zurück. Die Besucherzahlen stiegen , es gab erstmals ein Autokino in Speyer und an beiden Standorten fanden Veranstaltungen wie Oldtimer- oder Tuningtreffen statt. Die Entscheidung, dass Museen ab dem 2. November vorerst wieder schließen müssen, trifft die Technik Museen hart. Auch die IMAX-Kinos sind betroffen und bleiben bis Ende November dicht.

Doch ganz werden die Museen dieses Mal nicht verwaisen. An beiden Standorten bleiben Shops und Hotels geöffnet. Auch das Gastronomieangebot ist offen. Leckerbissen zum Mitnehmen gibt es im Museumsrestaurant Sinsheim täglich von 9.30 bis 16.30 Uhr und im Museumsbistro Speyer von 11 bis 15 Uhr.

Auf der Speyerer Speisekarte stehen frisch gebratene Burger, Pizza und Pasta. Alle Gerichte werden direkt vor Ort zubereitet und können unter Telefon 06232/67 08 34 bestellt und dann abgeholt werden.

Für alle, die auf der Suche nach einem Geschenk für das bevorstehende Weihnachtsfest sind, lohnt sich ein Blick in die Museumsshops. Diese haben täglich von 11 bis 15 Uhr geöffnet. Besonders beliebt sind Fachbücher und Modelle, aber auch Fanartikel zu den Museen und zum Brazzeltag. zg

