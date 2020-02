Sie berührt die Herzen

Speyer.Drei Ausnahmemusiker, die merken wie gut sie zusammenpassen: Der Gitarrist Jörg Teichert, der Tasteninstrumentalist Martin Meixner und die Sängerin Sandie Wollasch kommen am Freitag, 13. März, um 20 Uhr nach Speyer.

„Me, myself & them“ heißt ihre Band – und die steht neben dem runden Klang des Wurlitzer Pianos, von groovy bis sphärisch, und dem Sound einer Gitarre, die zwischen Blues, Nashville Twang und Jazzharmonik daheim ist, auch für die darin perfekt eingebettete Stimme von Sandie Wollasch, heißt es in einer Pressemitteilung. Die klingt mal samtig, mal glasklar, an den richtigen Stellen kraftvoll, immer emotional und ist entsprechend berührend – und hier so, dass es schlicht nicht besser geht.

Seit über 25 Jahren im Geschäft

Sandie Wollasch ist seit über 25 Jahren im Profi-Musikgeschäft tätig. Sie arbeitete schon mit Größen wie Hellmut Hattler, Fola Dada, George Gruntz und der Concert Jazz Band aus New York zusammen. Mit „Triband“ erhielt sie 2007 den Deutschen Musikpreis der Konzertdirektionen. Bei der 2012 mit der SWR-Big-Band und verschiedenen Künstlern aus dem Lande produzierten CD anlässlich des Jubiläums „60 Jahre Baden-Württemberg“, gehört sie zu den „Besten aus Südwesten“. Mit der SWR-Big-Band war sie außerdem solistisch unterwegs. 2013 veröffentlichte sie ihr zweites Soloalbum „Believer“ und vor drei Jahren gewann sie mit der Formation „Mami und die papperlaPapis“ den deutschen Kinderliederpreis. Nun wird sie auch in Speyer am Freitag, 13. März, ab 20 Uhr im „Philipp eins“, Johannesstraße 19, gute Laune verbreiten. Der Einlass beginnt um 19 Uhr. zg

