Sie erzählt Geschichten mit viel Ironie

Speyer.Die elfte Ausgabe der Songwriter-Show „Ulis Wohnzimmer“ findet am Freitag, 30. August, im „Philipp eins“ statt. Gastgeber und Moderator Ulrich Zehfuß begrüßt dabei die Pop-Songwriterin Marie Diot aus Hannover und den Songwriter und Gitarrenvirtuosen Stephan Bienwald aus Berlin.

Hintergründige Texte, schräger Humor, Blicke hinter die Kulissen des Künstlerdaseins und jede Menge Abwechslung und Unterhaltung: „Ulis Wohnzimmer“ präsentiert Liedermacher auf eine erfrischend andere Art, heißt es in einer Pressemitteilung. Ulrich Zehfuß rahmt mit eigenen Songs den Abend ein und rollt für seine Gäste den roten Teppich aus – in der elften Ausgabe wieder zwei Künstler aus dem Sago-Kreis, der ästhetischen Schule, zu der auch Zehfuß gehört.

Außergewöhnliche Texte

Marie Diot schreibt und singt Lieder mit klugen, außergewöhnlichen deutschen Texten und begleitet sich dabei am Klavier und Synthesizer. Ihre Konzerte bestehen aus verqueren, komischen Ansagen und Liedern, die charmant und direkt, mit Wortwitz und Ironie Geschichten von Dingen erzählen, die so im Leben passieren. Es geht zum Beispiel um die Liebe und Fischvergiftung – manchmal passieren ja Sachen, die sind so verrückt, das kann man sich gar nicht ausdenken. Manches ist melancholisch und manches ist lustig, unter anderem ihre Frisur. Generell optimistisch, möglichst gelassen, immer auf der Suche nach den richtigen Worten und der besten Melodie, mit dem Wunsch, jemanden zu berühren und ansonsten eindeutig ziemlich ohne Ziel: Am Ende klappt immer alles – die Frage ist bloß, wie.

Wie es gerade passt

Stephan Bienwald kommt aus Berlin. Seine Lieder sind mal auf Deutsch mal auf Englisch – je nachdem, wie es ihm gerade am besten passt. Seine Stimme ist rau und ehrlich und sein Gitarrenspiel vereint Groove und Filigranität. Er schreibt Lieder über die Liebe, die Einsamkeit und die schönen Dinge des Lebens. Seine Texte sind bilderreich und introspektiv. Er singt über den Landwehrkanal und die Regenpfützen in der Schönhauser Allee, baut dem Flughafen Tegel ein musikalisches Denkmal und besingt das Fernweh, das einem beim Nachschauen von abfahrenden Zügen packt.

Dabei schöpft er aus einer Vielzahl von Musikstilen wie Country, Bossa nova, Blues, Swing, Indierock, Folk und Hip-Hop. Als poetische Form ist ihm besonders das altrömische „Cento“ ans Herz gewachsen: Manche seiner Texte bestehen ausschließlich aus Zitaten anderer Texte der Popkultur und Klassik. zg

