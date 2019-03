Sie feiern das Leben mit ihrem Publikum

Speyer.Wer „Mrs. Greenbird“ schon vor sechs Jahren im Festivalzelt im Domgarten gehört hatte, wusste, dass sich hinter dem Namen kein komischer Grünschnabel verbirgt und warum er den zweiten Auftritt des unvergleichlichen Folk-Pop-Duos beim Kulturbeutel miterleben wollte.

Der vom Nashville-Sound geprägte Gitarrenkünstler Steffen Brücker und die ausdrucksstarke Sängerin Sarah Nücken zeigten eindrucksvoll, wie sie sich weiterentwickelt und mit ihren traumhaften Songs und wundervollen zweistimmigen Harmoniegesängen ihren Nischenplatz in der deutschen Musiklandschaft gefunden haben.

Auch wenn dieses Mal einige Plätze im diesjährigen Festival-Domizil frei geblieben waren, so freute sich Steffen „Mr. Greenbird“ Brücker zum einen darüber, dass er im Schutz der Heiliggeistkirche kein Mückenabwehrmittel benötigte und zum andern über die unerwartet musikalischen Besucher, die bereits beim dritten Lied – „I Can’t Let Go“ –den Takt richtig („auf zwei und vier, nicht – wie anderswo oft erlebt – auf eins und drei“) mitklatschen. Das in Köln zusammenlebende Paar hatte im Gepäck nicht nur die Leinwand mit dem namensgebenden grünen Papagei, sondern auch mit dem ebenso aus dem Kölner Stadtteil „Nippessippi“ kommenden Songwriter David Pfeffer einen exzellenten Gitarristen mit faszinierender Stimme fürs halbstündige Vorprogramm mitgebracht.

Vorbote auf neues Album

Immer mit dem klaren Fokus, eine Verbindung mit ihrem Publikum herzustellen, gemeinsam die Musik und das Leben zu feiern und der unbändigen Mission die Welt mit jedem Akkord ein kleines bisschen besser zu machen, gingen „Mrs. Greenbird“ im Juni des vergangenen Jahres den letzten großen Schritt in die Unabhängigkeit und veröffentlichten auf ihrem eigenen Label „Greenbird Records“ die selbstproduzierte Single „One Day in June“ – ein erster Vorbote auf das neue Album „Dark Waters“, das im Frühjahr erscheinen wird. „Mrs. Greenbird“ arrangieren Hits verschiedener Musikrichtungen in ihrem eigenen Stilmix aus Folk, Country und Pop. Die Songs des harmonisch aufeinander abgestimmten Duos kommen authentisch rüber.

Akustische Markenzeichen sind seit jeher mal treibende, mal sphärische Gitarren, sehnsüchtig weinende Lap-Steels, ein von Songwriterin Nücken bei drei Stücken verträumt eingesetztes E-Piano, Sarahs außergewöhnliche Stimme, verspielt-poetische Texte und vorwiegend eingängige Melodien.

Steffen Brücker, wie etwa Folk-Ikone Neil Young mit Schlapphut auf der Bühne, ist es gleich, ob der Stil des Duos „Singersongwritercountryfolkpop“ oder Americana genannt wird. Die beiden genießen es ganz einfach, dass ihre Songs ankommen, mitgeklatscht und Refrains mitgesungen werden.

Klar war, dass nach dem Entschleunigungsschlusslied „Slow Me Down“, von Brücker mit der „Hawaiiguitar“ und Flaschenhals-Finger zelebriert, zwei Zugaben fällig wurden, darunter das poetische „You and I Are Univers“.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 30.03.2019